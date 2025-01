BBB 25: Diego e Daniele Hypólito estão no paredão e têm contragolpe no domingo

Daniele e Diego Hypólito, conhecidos por sua trajetória na ginástica artística, protagonizaram um dia de altos e baixos no Big Brother Brasil 25. A manhã de sábado, 25, começou com vitória na prova do anjo, mas os eventos da noite os colocaram diretamente na berlinda.

O ponto de virada foi a escolha do castigo do monstro, que recaiu sobre a dupla Maike e Gabriel. Poucas horas depois, Maike atendeu o primeiro Big Fone da edição e conquistou imunidade para ele e seu parceiro. Além disso, o telefonema exigiu que eles indicassem outra dupla ao paredão, o que resultou na indicação dos irmãos Hypólito.

A formação oficial do segundo paredão da temporada será realizada no domingo, 26, e promete uma dinâmica acirrada. Este será o primeiro paredão triplo, incluindo um contragolpe da dupla indicada pelo Big Fone. A tradicional prova Bate e Volta contará com três duplas competindo pela salvação, mas apenas uma escapará.

Horários do BBB 25 na Globo

O BBB 25, um dos realities mais aguardados do Brasil, será transmitido na TV Globo em horários fixos ao longo da semana. Confira:

Segunda-feira: 22h25

22h25 Terça-feira: 22h25

22h25 Quarta-feira: 22h25 (em dias de futebol, começa mais tarde)

22h25 (em dias de futebol, começa mais tarde) Quinta-feira: 22h25

22h25 Sexta-feira: 22h25

Sábado: 22h25

22h25 Domingo: 23h10, após o Fantástico

Como assistir ao BBB 25 online e na TV

Além da transmissão na TV Globo, o BBB 25 pode ser acompanhado de várias formas:

TV aberta: na Globo, ao vivo, às 22h25 pelo horário de Brasília.

TV fechada: no canal Multishow, logo após o final da edição exibida na Globo.

Pay-per-view: assine pelas operadoras de TV a cabo e acompanhe as câmeras 24 horas do programa.

Online: pelo aplicativo ou site do Globoplay, disponível para iOS e Android. É possível assistir aos episódios transmitidos na Globo e também acessar as câmeras 24 horas.