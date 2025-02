BBB 25: Camilla, Vitória e Thamiris em confronto; veja como foi a briga

A madrugada desta segunda-feira, 24, foi marcada por intensos conflitos no BBB 25, desencadeados pela formação do 6º Paredão. A principal treta envolveu Camilla, Vitória Strada e Thamiris, com repercussões que abalaram as alianças e geraram diversas conversas entre os participantes.

O fogo no parquinho: desentendimento entre Camilla, Vitória e Thamiris

Tudo começou quando Guilherme questionou Camilla sobre sua relação com Vitória Strada, após flagrá-la desejando boa sorte para a atriz no Paredão. Camilla confrontou Vitória sobre uma possível mudança de tratamento, o que gerou uma discussão acalorada, com Thamiris defendendo a irmã.

Camilla expressou sentir-se traída e decidiu priorizar sua relação com Thamiris, enquanto Vitória lamentou não ser ouvida. O embate gerou uma ruptura clara dentro do jogo.

Repercussões e avaliações dos brothers

Fim da aliança no Quarto Nordeste? O conflito indicou um possível rompimento da aliança no Quarto Nordeste, com cada participante reavaliando seus posicionamentos no jogo.

Reação de Camilla: Camilla desabafou com Aline, expressando estar cansada de traições e afirmando que não quer mais jogar com ninguém.

Apoio a Vitória: Guilherme e Diego Hypolito consolaram Vitória, que se sentiu isolada e desabafou sobre a dificuldade de manter alianças no jogo.

Análise de Thamiris: Thamiris comentou com Daniele Hypolito e Gracyanne Barbosa sobre como Vitória conseguiu reverter a situação a seu favor durante a discussão.

Reflexão de João Pedro: João Pedro, Líder da semana, refletiu sobre sua decisão de indicar Vitória ao Paredão, admitindo que deveria ter ouvido a versão da atriz antes de tomar a decisão. Ele também descartou uma aliança com Camilla e Thamiris.

Aline e Vinícius: Em conversa, Aline e Vinícius analisaram a situação, com Aline pontuando que Vitória reduz as pessoas a votos.

Vilma e Diogo Almeida: Avaliaram a falsidade de alguns participantes, especialmente a reação de Joselma à indicação de Diogo ao Paredão.

Thamiris x João Pedro: Thamiris questionou o interesse de João Pedro em seus votos, demonstrando desconfiança.

A madrugada foi um turbilhão de emoções, discussões e reavaliações de estratégias, prometendo impactar significativamente os próximos dias no BBB 25.