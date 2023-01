BBB 23: veja os melhores memes da prova de imunidade

O BBB 23 estreou nesta segunda-feira, 16 e como sempre já está na boca da galera. Nesta primeira semana os 22 participantes foram separados em duplas e disputaram uma Prova de Imunidade. A dupla formada por Fred e Ricardo venceu após 12 horas de disputa.

A internet já foi invadida com diversos memes do primeiro dia de confinamento, muitos sobre a primeira prova da edição. Confira os melhores.

Quer receber os fatos mais relevantes do Brasil e do mundo direto no seu e-mail toda manhã? Clique aqui e cadastre-se na newsletter gratuita EXAME Desperta.

Bruna Griphao contamos com você pra ser o terror do cowboy insuportável #BBB23 #BBB pic.twitter.com/AYsRFK0f33

Same Energy, Lucas e Bruna Separados por uma edição 😂 #BBB23 #RedeBBB pic.twitter.com/nnLT6DQqmx

Fred falando do Cris: “Eu posto foto com o meu filho e os caras comentam: ‘O menino já é calvo com 1 ano e meio” #BBB23 pic.twitter.com/U6eiwUrThq

— CHOQUEI (@choquei) January 17, 2023