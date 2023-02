BBB 23: quem ganhou a Prova do Anjo deste sábado, 11 de fevereiro

Mais uma Prova do Anjo aconteceu neste sábado, 11, na casa do Big Brother Brasil 23. Quem ganhou a disputa foi Amanda e, agora, ela poderá imunizar um colega de confinamento, além de ganhado um carro 0 km.

Chamada de Chevrolet, a prova em dupla foi de habilidade e velocidade. A dupla que colocou o maior número de objetos na caçamba do carro venceu a prova. No caso de empate, a importância do objeto irá servir como desempate. Gustavo não participou da dinâmica, já que é o Líder da semana. Cristian e Ricardo foram vetados por Fred e Cezar.

Como foi a Prova do Anjo de hoje?

Em dupla, a prova consistia em pegar o maior número de objetos e jogar na caçamba do Chevrolet Midnight. Um participante controlou o joystick e outro foi a garra. Cada dupla teve três minutos e meio para pegar o maior número de objetos e jogar por uma janela para cair dentro da caçamba da nova Chevrolet Midnight.

Tadeu explicou que só era possível levar um objeto por vez e o que caísse fora da piscina ou fora da caçamba, não valeria ponto.

Quem ganhou a Prova do Anjo?

Amanda e Cara de Sapato venceram a prova do Anjo. Em uma dinâmica de sorte, Amanda encontrou os dois logos da Chevrolet e é o anjo da semana. Ela também ganhou um Chevrolet Midnight 0 km.

Quem está no castigo do monstro?

O Castigo do Monstro ainda não foi anunciado.

Paredão desta semana (10/02)

O Paredão desta semana será quádruplo e o Poder Coringa, ainda não arrematado por ninguém, será o de indicar alguém sem direito ao Bate-Volta.

A Prova do Anjo será em dupla e eles deverão escolher qual dos dois ficará imunizado. O outro ganha um carro.

As indicações do Líder, do Poder Coringa e os dois mais votados pela casa vão formar o Paredão ao lado de Bruno Gaga. Um deles vai se salvar na Prova Bate-Volta.