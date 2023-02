"BBB 23" fecha com novo patrocinador

O Big Brother Brasil terá um novo patrocinador na edição deste ano. A casa de apostas Esportes da Sorte fechou uma cota de patrocínio com o principal reality show da televisão brasileira e estará presente nas transmissões até o final do programa, em abril.

As inserções de Esportes da Sorte dentro da TV Globo vão acontecer em todas as vinhetas de abertura, nas chamadas e flashes na programação, além de comerciais de 30 segundos, incluindo na final. O patrocínio também engloba entregas no canal Multishow e no ambiente digital, no portal gshow, no Globoplay e canais da Globo no YouTube.

No ambiente digital, os anúncios começam a aparecer nesta quarta-feira, 15. Nas chamadas e flashes, a partir de sexta-feira, 17. E no domingo, 19, iniciam as vinhetas no programa pela televisão.

"O Esportes da Sorte quer estar associado ao que tem de melhor em programação de entretenimento no país, e por isso associar a nossa marca com o Big Brother Brasil vai de encontro com a filosofia de crescimento dentro dos mais diversos segmentos em parcerias, que é algo que estamos concretizando desde o último ano", afirma Ícaro Quinteiro, CMO do Esportes da Sorte.

Com mais de 800 mil seguidores no Instagram e com meta de chegar a 1 milhão nos próximos meses, o Esportes da Sorte já investe em entretenimento, com parcerias com o ator e influenciador digital Carlinhos Maia, com o surfista Pedro Scooby, a influenciadora Virginia e o cantor Zé Felipe. Também é anunciante em competições FIFA na Cazé TV, do youtuber Casimiro Miguel.

A empresa mantém comerciais e divulgação em canais esportivos como Sportv, também da Globo, e é parceira de alguns eventos importantes, entre eles o Carnaval de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Salvador e Recife.

No futebol, o Esportes da Sorte patrocina seis clubes (Bahia, Goiás, Novorizontino, Guarani-SP, Vila Nova-GO e Londrina), além de ter alguns atletas como embaixadores, como Matheus Cunha e João Gomes, do Wolverhampton-ING, e Rodinei, do Olympiacos-GRE. Também patrocina o time de e-Sports do Flamengo. Recentemente, fechou parceria com a Copa São Paulo e o Campeonato Paulista.