Barbie: o filme da boneca mais famosa do mundo é permitido para crianças?

Na quinta-feira, 20, estreia “Barbie”, filme estrelado por Margot Robbie e Ryan Gosling. Embora a boneca tenha marcado a infância de muitos, o tão aguardado live-action não é voltado para crianças.

Antes do lançamento nos cinemas, o Conar (Conselho Nacional de Autorregulação Publicitária) divulgou a classificação etária do filme no Brasil, para acima de 12 anos. Uma restrição que talvez tenha frustrado os pequenos.

Para o órgão, o filme conta com cenas consideradas impróprias para o público abaixo dos 12 anos, como ações violentas e linguagem com teor adulto.

Trailer polêmico

Na última semana, o trailer de Barbie também teve a sua exibição interrompida pelo Conar nas salas de cinema de todo o país. A barreira foi imposta contra o primeiro trailer, que mostra a protagonista usando o clássico maiô preto e branco.

Inspirada no filme “2001: Uma Odisséia no Espaço”, a cena também chamou a atenção dos reguladores por crianças aparecerem quebrando a cabeça de brinquedos.

Em um comunicado, o Conar explica que o trailer viola a Seção 11 no Artigo 37 do Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária. As imagens trazem "cenas de não-urbanidade, ausência de boas maneiras ou ato violento/inseguro", para a relatora da representação.

Crianças ainda podem assistir ao filme?

Por outro lado, na última segunda-feira, 11, o Conar decidiu suspender a restrição de idade sobre o trailer, depois que uma empresa responsável pelo longa anunciar que o Ministério da Justiça e Segurança Pública ter aplicado classificação etária livre ao filme e ao trailer.

Onde o filme foi banido?

Apesar de a Warner Bros estar apostando em uma ótima bilheteria ao redor do mundo, a exibição de “Barbie” foi proibida no Vietnã, por não agradar o governo local.

O trailer do filme mostrou regiões do mar do sul do país como áreas pertencentes à China. No entanto, a composição geopolítica mostrada no filme ignorou as reivindicações das autoridades vietnamitas por esses territórios.

O governo chinês deseja o controle total da região por possuir fundos de reservas de petróleo.

Sinopse

Dirigido por Greta Gerwig, “Barbie” mostra a protagonista (Margot Robbie) sendo expulsa da cidade cor de rosa Barbielândia por ter perdido sua perfeição. Por causa disso, a patricinha parte em uma jornada para o mundo real, acompanhada por Ken (Ryan Gosling), onde vivem muitos perigos e dificuldades de pessoas normais.

O longa envolve assuntos como feminismo, crise de identidade e autoaceitação. Contando também com uma sátira, que critica a sociedade contemporânea sobre o comportamento das mulheres, com boas doses de humor.