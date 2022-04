Balneário Camboriú terá prédio gigante de 140 andares

A prefeitura de Balneário Camboriú aprovou a instalação de um prédio gigante de 140 andares e altura estimada em 509 metros. O parecer foi emitido pela Comissão Especial de Análise de Estudo de Impacto de Vizinhança (CEIV), órgão que analisa os projetos antes de seguir para o Conselho da Cidade.

O documento dá prazo de 20 dias para que sejam apresentadas algumas alterações sugeridas pela Comissão, e informa que a recomendação não exime os empreendedores de buscar as demais autorizações e licenças necessárias.

Assine a EXAME por menos de R$ 0,37/dia e acesse as notícias mais importantes do Brasil em tempo real.

O edifício Triumph Tower é da construtora FG em parceria com a Havan, e aguardava parecer desde novembro do ano passado.

Balneário Camboriú alargou recententemente a faixa de areia para levar sol à praia. Após o aterramento, cujo contrato é de R$ 66,8 milhões, a praia passou de 25 metros para 70 metros.

A reabertura para o acesso do público ao mar foi acompanhada de perto pelos bombeiros militares que monitoram as correntes de retorno e as condições do mar após a interferência.

Especialistas veem com ressalvas projetos de dragagem e alargamento de praia, diante dos riscos para a fauna e flora local.