Atriz é demitida de série japonesa após consumir álcool; entenda

Em resposta ao ocorrido, Maya Imamori se desculpou publicamente em uma postagem nas redes sociais

Maya Imamori: atormentada por suas ações, a atriz se desculpa publicamente (No.1 Sentai Gozyuger/Reprodução)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 09h29.

A atriz Maya Imamori, de 19 anos, foi removida de seu papel na série No.1 Sentai Gozyuger após ser flagrada consumindo bebidas alcoólicas, o que é proibido no Japão para menores de 20 anos. O incidente gerou uma reação rápida da produtora Toei Company, que divulgou um pedido de desculpas oficial.

A Toei Company expressou em comunicado que a atriz infringiu a lei de proibição do consumo de álcool por menores de 20 anos e pediu desculpas por qualquer transtorno causado aos telespectadores, patrocinadores e envolvidos na produção. "Pedimos sinceras desculpas por ter causado grande preocupação e transtornos", afirmou a produtora.

A Toei ainda anunciou que, para evitar novas infrações, reforçará a orientação sobre ética e responsabilidade social aos participantes e intensificará o treinamento de conformidade em todas as produções futuras.

Em resposta ao ocorrido, Maya Imamori se desculpou publicamente em uma postagem nas redes sociais. "Consumir álcool sendo menor de idade foi uma conduta extremamente vergonhosa, tanto como profissional quanto como ser humano", afirmou.

A atriz reconheceu o erro grave e se mostrou profundamente arrependida, pedindo desculpas aos fãs e aos colegas de trabalho. "Reconheço a gravidade dos meus atos e me comprometo a viver de forma íntegra daqui para frente", disse ela.

Após a divulgação do comunicado da Toei, a personagem de Maya foi retirada do site oficial da série, e o episódio exibido no fim de semana teve sua abertura alterada, removendo completamente a imagem e o nome da atriz.

