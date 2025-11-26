Atriz de American Pie desmaia após ser vítima de 'Boa noite, Cinderela'

A atriz Tara Reid, conhecida pela franquia American Pie, relatou ter sido vítima de adulteração de bebida durante o fim de semana em um bar localizado dentro de um hotel em Chicago. Reid registrou um boletim de ocorrência e afirmou que desmaiou logo após consumir o drinque.

Segundo comunicado enviado à Entertainment Weekly por Jane Owen, representante da atriz, Reid acredita que sua bebida foi manipulada enquanto ela estava fora do balcão. A equipe da artista informou que ela está cooperando com a polícia e pediu privacidade durante o processo.

A nota também reforçou a orientação para que consumidores mantenham atenção às próprias bebidas e evitem deixá-las desacompanhadas.

Relato do episódio

Em entrevista ao site TMZ, Reid contou que chegou ao hotel, fez o check-in e desceu ao bar por volta das 22h30 para tomar um drinque. Ela afirmou que deixou a bebida no balcão enquanto saiu para fumar e que, ao retornar, encontrou o copo coberto por um guardanapo, algo que disse não ter colocado ali.

A atriz relatou ainda que havia vários criadores de conteúdo no saguão do hotel e que eles filmavam no local. Após retomar a bebida, Reid afirmou ter começado a se sentir mal e desmaiado antes de terminar o drinque.

A artista contou que recuperou a consciência oito horas depois, já em um hospital da cidade. Aos profissionais de saúde, disse ter sido informada apenas de que havia sido drogada, sem detalhes sobre a substância usada. Ela afirmou que não recebeu explicações adicionais e descreveu o período como confuso.

A atriz disse ainda ter sido acompanhada por uma mulher que não falava inglês durante parte da internação, o que a levou a acreditar momentaneamente que estava em outro país. Após receber alta, Reid foi buscada por seu agente e seguiu para a sessão de autógrafos que havia motivado sua viagem a Chicago.

Diante do episódio, a atriz lamentou que, se o caso tivesse ocorrido em um espaço sem circulação de pessoas ou segurança, o desfecho poderia ter sido mais grave.

A atriz, atualmente com 50 anos, participou de filmes como American Pie, The Big Lebowski, Van Wilder e da franquia Sharknado.