Queda nas vendas de bares pode chegar a 50% com crise do metanol, diz entidade

A Federação de Hotéis, Restaurantes e Bares do Estado de São Paulo (Fhoresp) estima que estabelecimentos que têm bebidas destiladas como carro-chefe devem ter queda de 50% do faturamento em meio à onda de casos de intoxicação por metanol.

“O prejuízo com bebidas destiladas [vodca, uísque, gin, entre outras] pode chegar a 50%, com o faturamento de bares e restaurantes que têm este tipo de bebida como principal receita caindo pela metade”, diz a entidade em nota.

Até o momento, o número de casos suspeitos já passou de 110 em todo o país, com 11 mortes suspeitas. São investigados casos de intoxicação por bebidas alcoólicas contaminadas com metanol em pelo menos cinco estados (São Paulo, Paraná, Pernambuco, Bahia, Brasília e Mato Grosso do Sul), além do Distrito Federal.

Segundo a Federação, houve queda no movimento dos estabelecimentos de até 30% devido à crise causada pela falsificação de bebidas com metanol. As principais bebidas impactadas são drinques com vodca, uísque e gin.

Segundo Edson Pinto, diretor-executivo da Fhoresp, apesar da queda do faturamento com destilados, os estabelecimentos estão verificando aumento do consumo de outras bebidas.

"Porém, já se verifica também que o faturamento de bebidas destiladas está sendo substituído pela receita advinda de outras bebidas que não sofrem o impacto desta crise, como vinhos, cervejas e bebidas não alcoólicas", disse Pinto, em nota.

Casas noturnas suspendem venda de destilados

Algumas casas noturnas em São Paulo já suspenderam a venda de destilados. Dono de bares afirmaram à EXAME que já estão vendendo menos drinques.

A Polícia Federal iniciou nesta sexta-feira, 3, operações de fiscalização em fábricas de bebidas adulteradas no interior de São Paulo, na região de Campinas, em Chapecó e Joinville (Santa Catarina) e em Poços de Caldas (Minas Gerais).

Na quinta-feira, um homem de 53 anos foi preso pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), suspeito de falsificar e adulterar bebidas alcoólicas.