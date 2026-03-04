Pop

Astro de 'Evil Dead' anuncia pausa na carreira para cuidar de câncer

Bruce Campbell, que também atuou na trilogia 'Homem-Aranha', classificou a condição como 'tratável, mas não curável'

Ator Bruce Campbell em cena de 'Ash vs. Evil Dead' (Divulgação)

Vanessa Loiola
Redatora

Publicado em 4 de março de 2026 às 00h10.

O ator Bruce Campbell, conhecido por protagonizar a franquia "Evil Dead" e por participações na trilogia "Homem-Aranha", anunciou que vai interromper compromissos profissionais para tratar um câncer. O artista classificou a doença como “tratável, mas não curável” em mensagem publicada nas redes sociais.

No comunicado, Campbell informou que a condição exige acompanhamento contínuo e mudanças na agenda. O ator afirmou que o diagnóstico foi inesperado e explicou que o tratamento permitirá controle da doença, ainda que não haja possibilidade de cura definitiva.

Mudanças na agenda

Com o início do tratamento, Campbell comunicou que reduzirá participações em convenções e eventos da cultura pop, circuito no qual mantém presença frequente. Segundo o ator, compromissos públicos e aparições serão adiados até a conclusão da fase inicial do tratamento.

Campbell também destacou que conta com suporte médico e familiar durante o processo, sinalizando continuidade no acompanhamento clínico.

Carreira consolidada no cinema e na TV

A projeção internacional de Bruce Campbell começou nos anos 1980, quando estrelou "The Evil Dead", dirigido por Sam Raimi. O longa se tornou referência no subgênero que mistura terror e humor.

Posteriormente, o ator voltou a trabalhar com Raimi na trilogia "Homem Aranha 2", interpretando personagens secundários em diferentes capítulos da série. Ao longo da carreira, também participou de produções televisivas, dublagens e projetos independentes.

