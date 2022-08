Assassino procurado reclama de batata frita em Mc Donald’s e é preso nos EUA; entenda

Um assassino foragido foi encontrado pela polícia, após uma confusão que ele mesmo criou em um Mc Donald's. Antoine Sims, de 24 anos, chamou a polícia para o restaurante, pois o local se recusava a refazer as batatas fritas do seu lanche, que segundo ele, estavam murchas.

De acordo com o portal Daily Mail, Antoine Sims não se assustou com a chegada dos policiais no McDonald 's. Quando perguntado por que ligou para o 911, o jovem respondeu que estava com algum problema no servidor e não recebeu a nota com o número do seu pedido.

Ele afirma que após longo período de espera, conseguiu pegar a nota com número do pedido, porém seu lanche já estava pronto há algum tempo. O jovem então experimentou as batatas fritas, porém, segundo ele, estavam “mornas, mas não quentes”.

Após o ocorrido, Sims solicitou novas batatas ao gerente que se recusou a fazer, o que gerou uma discussão entre os dois. Sims então alegou que o gerente enfiou a mão na sacola e 'tocou em suas batatas fritas'.

Em depoimento para a polícia, o gerente que não foi identificado, afirmou que Sims ficou violento e o ameaçou se não trouxesse um novo pedido. O assassino então foi expulso do Mc Donalds e no estacionamento foi abordado pelos policiais.

Eles então o fizeram assinar um termo para não comparecer mais no estabelecimento, gerando uma revolta por parte de Sims:

"Não, tenho medo de todos vocês, acabei de cumprir três anos de pena", disse Sims.

Após dizer isso, o mesmo saiu correndo dando início a uma perseguição. Ele foi preso quando tentava fugir de um prédio residencial.

Segundo o portal Daily Mail, Sims era procurado por um crime cometido em 2018, onde ele e mais duas pessoas foram acusadas de incendiar um carro com o corpo de uma mulher. Ele aparentemente estava sob fiança e utilizava uma tornozeleira eletrônica.

