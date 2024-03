As melhores teorias dos tabloides (até o momento) sobre o sumiço de Kate Middleton

A princesa de Gales Kate Middleton se desculpou, na última segunda-feira, 11, por "qualquer confusão" que a foto de família postada por suas contas nas redes sociais possa ter causado. Publicada no domingo por ocasião do Dia das Mães no Reino Unido, a fotografia mostrava Kate com seus três filhos, e foi retirada do ar por grandes agências de notícias por indícios de manipulação.

O paradeiro e condições de saúde da princesa, que não é vista em público desde o Natal de 2023 e fez uma cirurgia abdominal em janeiro, têm sido alvo de especulações na internet, e a admissão de que ela fez "experimentos com edição" na foto não ajudou a acalmar os ânimos. A partir da foto, novas teorias da conspiração surgiram.

Like many amateur photographers, I do occasionally experiment with editing. I wanted to express my apologies for any confusion the family photograph we shared yesterday caused. I hope everyone celebrating had a very happy Mother’s Day. C

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) March 11, 2024