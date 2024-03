Como o "Kategate" ameaça os negócios de US$ 28 bilhões da família real

O escândalo da foto manipulada divulgada pela família real não apenas alimentou teorias da conspiração sobre um possível sumiço da princesa de Gales, Kate Middleton, mas trouxe um problema de imagem bem grande para um negócio de US$ 28 bilhões, o valor estimado do império da família real britânica. Mas de onde vem essa fortuna?

"Os ativos comerciais da família real englobam vastas propriedades, imóveis e investimentos. Embora não sejam um 'negócio' no sentido tradicional, seus ativos são influentes, contribuindo significativamente para sua riqueza e para a economia do Reino Unido", disse Stacy Jones, fundadora e CEO da empresa de branding de cultura pop Hollywood Branded, à revista norte-americana Fortune. Além disso, "sua influência se estende além do mero impacto financeiro — ela molda normas culturais e sociais."

Entre as propriedades imobiliárias da família real estão o Ducado da Cornualha e o Ducado de Lancaster. O Ducado da Cornualha atualmente é supervisionado pelo Príncipe William, como o filho mais velho do monarca britânico, o Rei Charles. A principal operação deste ducado é administrar as propriedades fundiárias da monarquia na Inglaterra, que totalizam cerca de 135.000 acres.

Embora William não tenha permissão para vender nenhum dos ativos do ducado para ganho pessoal, ele ainda recebe a receita anual gerada pelas propriedades fundiárias. Os ativos do ducado em 2022 eram cerca de US$ 1,5 bilhão.

O Ducado de Lancaster, por outro lado, é uma propriedade privada constituída por um portfólio de terras, propriedades e ativos mantidos em confiança para o soberano. Inclui propriedades rurais, terras agrícolas, desenvolvimentos urbanos, edifícios históricos e propriedades comerciais na Inglaterra e no País de Gales. Em 2022, a propriedade valia aproximadamente US$ 831,5 milhões e gerava US$ 25,5 milhões em lucros a cada ano.

Além das propriedades da família real, eles também recebem financiamento do Subsídio Soberano, ou o fundo financiado pelos contribuintes que paga ao monarca por seus deveres oficiais. Para 2022-2023, o Rei Charles recebeu o equivalente a quase US$ 109 milhões desse subsídio, que é usado para financiar a manutenção de suas propriedades, pagar funcionários e cobrir o custo de outros deveres reais, como palestras e visitas.

Até mesmo o Palácio de Buckingham admite que a monarquia britânica "às vezes foi descrita como uma instituição cara, com finanças reais envoltas em confusão e segredo." Eles também já disseram que "a casa real está comprometida em garantir que o dinheiro público seja gasto da forma mais sábia e eficiente possível, e em tornar as finanças reais o mais transparentes e compreensíveis possível."

No entanto, pode ser difícil justificar os gastos com a família para críticos, principalmente em meio à crescente crise do custo de vida no Reino Unido, pois não é simples calcular o quanto as celebridades reais trazem em mídia, produtos e turismo para o país.

"Kategate"

"Qualquer passo em falso ou escândalo percebido" pode impactar as participações financeiras da família pela diminuição do apoio público, segundo Jones. Em suma, os contribuintes podem não estar tão dispostos a desembolsar dinheiro por uma instituição na qual não confiam – o que parece ser o caso desde que o Kategate, como foi apelidado na internet, começou a se desenrolar.

Em meados de janeiro, o Palácio de Kensington divulgou um comunicado informando que a princesa Kate Middleton estaria fora do olhar público até a Páscoa (o último fim de semana de março) para uma "cirurgia abdominal planejada". Mas, pela falta de detalhes sobre o problema de saúde da princesa, a notícia foi imediatamente recebida com ceticismo, e a desconfiança no palácio só aumentou durante as últimas duas semanas.

Primeiro, o TMZ publicou uma foto pixelada de uma mulher que parecia ser Kate usando óculos de sol em um carro com sua mãe, Carole Middleton. Mas foi a foto divulgada no domingo pelo Palácio de Kensington para o Dia das Mães do Reino Unido que realmente causou alvoroço. Mostrava a Princesa de Gales com seus três filhos, mas foi retirada do ar por agências como AP, Getty Images, Reuters e outros grandes meios de comunicação após evidências de que ela havia sido manipulada. Na segunda-feira, o Palácio de Kensington divulgou uma declaração sobre X de Kate, assumindo a culpa pela edição da foto.

Então, apenas algumas horas após a declaração, o Daily Mail divulgou uma foto de Kate e William em um carro. William estava a caminho da Abadia de Westminster para o serviço anual do Dia da Comunidade, mas Kate estava indo para um "compromisso particular", segundo o Daily Mail. Esta foto também estava borrada e mostrava apenas a parte de trás da cabeça de Kate. Internautas estudaram esta foto e alegam que ela também foi manipulada.

"A regra número um das relações públicas é nunca mentir", diz Kyle Ankney, chefe de relações públicas da Wisteria PR, à Fortune. "E em um mundo onde o público em geral está melhor do que nunca em discernir a verdade da ficção, é muito possível que as recentes comunicações ou a falta delas do palácio tenham impactos duradouros em todas as facetas de seus negócios e percepção pública."