Por que Claire Foy, a estrela de The Crown, se recusa a usar caneta azul?

Claire Foy, conhecida por interpretar a Rainha Elizabeth II em "The Crown", despertou a curiosidade de seus fãs ao recusar autografar uma foto com uma caneta azul. Muitos se questionaram se seria uma superstição ou um momento de irritação com as pessoas ao redor.

A cena da reação da atriz britânica foi compartilhada no TikTok e repercutiu entre os fãs da série da Netflix.

No vídeo, Claire é abordada por um fã enquanto se preparava para participar do programa "The Tonight Show". O fã pede um autógrafo em uma foto, e ela pega a caneta, mas, ao ver a cor da tinta, se recusa a assinar e pede desculpas.

"Eu não assino em azul. Desculpe", diz Claire. Mesmo com a insistência do fã, ela reforça que não utiliza canetas azuis e, em seguida, concede um autógrafo a outro fã que possuía uma caneta preta.

A reação de Claire gerou críticas de alguns internautas, que a rotularam como "mal-educada", "soberba" e "impaciente". No entanto, um seguidor lembrou que outros famosos também evitam a tinta azul, pois a assinatura digitalizada pode ser falsificada e vendida.

Recentemente, o jogador de basquete Russell Westbrook, do Los Angeles Clippers, passou por uma situação semelhante à da atriz britânica. Esta prática, na verdade, tornou-se uma etiqueta comum seguida pela elite norte-americana. Trata-se de uma medida de segurança para evitar que o nome de celebridades seja aproveitado por pessoas mal-intencionadas, protegendo-as contra falsificações não autorizadas que poderiam gerar lucro ilegal.