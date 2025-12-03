Invest

TikTok Shop supera US$ 500 milhões em vendas nos EUA na semana da Black Friday

O TikTok Shop é um player recente no mercado americano, lançado oficialmente em setembro de 2023

Da Redação

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 06h46.

Última atualização em 3 de dezembro de 2025 às 07h01.

A plataforma TikTok Shop ultrapassou a marca de US$ 500 milhões em vendas nos EUA nos quatro dias entre a Black Friday e a Cyber Monday deste ano, segundo informações do Business Insider. O cálculo considera o GMV (valor bruto de mercadorias).

Apesar do avanço, o valor ainda é pequeno diante do domínio da Amazon. Somente entre o Dia de Ação de Graças e a Cyber Monday, o comércio eletrônico movimentou US$ 44,2 bilhões nos Estados Unidos, de acordo com análise da Adobe.

O TikTok Shop é um player recente no mercado americano, lançado oficialmente em setembro de 2023 após um período de testes. No ano passado, a plataforma registrou cerca de US$ 100 milhões em vendas em um único dia na Black Friday. Tradicionalmente apoiado em pequenos e médios vendedores, o app ganhou reforço em 2025 com listagens de grandes marcas, como Ralph Lauren, Samsung US e Disney Store.

“Ano após ano, marcas mais estabelecidas se sentem confortáveis em investir no TikTok, não apenas em publicidade, mas em recursos de compra, hoje mais maduros”, afirmou Sky Canaves, analista da EMARKETER, ao Business Insider.

Segundo o BI, o resultado de US$ 500 milhões na semana da Black Friday “parece uma vitória” para a empresa. Ainda assim, não há garantia de que a controladora ByteDance veja o desempenho com entusiasmo. Mesmo após divulgar números de nove dígitos no ano passado, a liderança classificou internamente os resultados como aquém das expectativas, segundo reportagem anterior do Business Insider.

A EMARKETER projeta que as vendas do TikTok Shop nos EUA alcancem US$ 15,8 bilhões neste ano, enquanto a Amazon deve atingir cerca de US$ 500 bilhões no mesmo período.

Social commerce em expansão

O segmento de social commerce, modelo que integra comércio eletrônico e redes sociais ao permitir que consumidores descubram, avaliem e comprem produtos diretamente nos aplicativos, também mostra forte expansão. O Whatnot, plataforma de compras ao vivo, registrou US$ 75 milhões em vendas na Black Friday, triplo do volume de 2024. Já as compras impulsionadas por redes sociais na Cyber Monday cresceram 56,5% em relação ao ano anterior, segundo a Adobe.

A expectativa da EMARKETER é que o social commerce ultrapasse US$ 100 bilhões no ano que vem, impulsionado em parte por links de afiliados usados por criadores de conteúdo que direcionam consumidores para plataformas tradicionais como a Amazon.

