Disney de volta ao jogo: streaming e cinema dobram lucro para US$ 5,26 bilhões no 3º tri

Demorou, mas Walt Disney Company está de volta ao jogo — e o craque da partida têm sido o audiovisual. O setor sozinho apresentou receita de US$ 10,7 bilhões, aumento de 1% em relação ao ano passado, e fez o lucro líquido da empresa subir para US$ 5,26 bilhões, de acordo com os resultados do terceiro trimestre fiscal de 2025, divulgados nesta quarta-feira, 6.

O número é quase o dobro dos US$ 2,62 bilhões registrados no mesmo período do ano passado, e representa alta de 100,8%. Além do audiovisual, o aumento também foi motivado pela alta no setor de experiências, que contempla parques, cruzeiros e resorts, e apresentou crescimento de 22% (US$ 1,7 bilhão) em lucro.

Apesar do bom resultado, a empresa atingiu US$ 23.65 em receita, um pouco abaixo da expectativa dos analistas de Wall Street, que esperavam US$ 23.73 bilhões.

Matéria em atualização