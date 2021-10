Aos 81 anos, ele escala montanhas e arrecada dinheiro para caridade; veja

Da redação, com agências

No cume de Buachaille Etive Mòr, um pico escocês a mais de 1.020 metros acima do nível do mar, Nick Gardner, de 81 anos, faz uma pausa para contemplar os picos escarpados, lagos e vales visíveis através das nuvens à deriva.

"É tão emocionante cada vez que ainda me sinto como um menino", disse ele. "Preciso do meu chapéu, das luvas e da minha jaqueta à prova de vento, mas é absolutamente magnífico. Prefiro estar aqui do que em uma casa."

Para Gardner, que se mudou com sua esposa Janet do subúrbio da Inglaterra para um canto remoto das montanhas escocesas aos 50 anos, escalar montanhas se tornou mais do que apenas um sonho de infância.

Dois anos depois de ser diagnosticada com Alzheimer em 2018, Janet, uma professora aposentada que também sofre de osteoporose, ficou tão doente que precisava de cuidados 24 horas por dia. Gardner ficou arrasado e decidiu que precisava de um desafio para ajudá-lo a lidar com a situação.

"Quando foi demais para mim aguentar, quando ela foi para o hospital e se cuidou... Eu simplesmente não sabia o que fazer. Nós nos acostumamos com a companhia um do outro 24 horas por dia, 7 dias por semana, por 30 anos. E então de repente ele se foi ", disse ele.

"Fazer essa escalada me permitiu voltar a me concentrar até certo ponto. Tive de encontrar algo desse tipo, caso contrário, teria problemas de saúde mental. Eu sei disso."

A tarefa que ele se propôs desafiaria muitos com metade de sua idade — escalar todos os 282 "Munros" da Escócia, ou montanhas acima de 3.000 pés (mais de 914 metros), em 1.200 dias. Ele completou 177 até agora. Em homenagem a Janet, ele está arrecadando dinheiro para as instituições de caridade Alzheimer Scotland e Royal Osteoporosis Society.

Aprendendo habilidades de mídia social com a ajuda de sua família, ele registra seu progresso no Facebook e no Instagram.

Muitas das mensagens em sua página de arrecadação de fundos, onde arrecadou mais de 30 mil libras (mais de R$ 222 mil) para uma meta de 40 mil libras (cerca de R$ 297 mil), são de pessoas que conheceu na encosta da montanha.