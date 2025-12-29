Ano-novo: 10 mensagens para enviar no WhatsApp

Em datas simbólicas, como o Ano-Novo, comemorado no dia 31 de dezembro, pequenas mensagens ganham um peso especial. Elas funcionam como um lembrete de que, mesmo do outro lado da tela, as pessoas são especiais. A escolha das palavras certas facilita a transmissão dos sentimentos genuínos e a reforçar vínculos, mesmo à distância, no início de um novo ciclo.

Seja para amigos próximos, familiares ou colegas de trabalho, palavras bem escolhidas ajudam a expressar desejos de esperança, saúde e novos caminhos.

Veja abaixo 10 frases para disparar para amigos e familiares pelo WhatsApp em 2026: