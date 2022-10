Anna Sorokin, a falsa herdeira de 'Inventando Anna', sai da prisão

Anna Sorokin, a pessoa real por trás do sucesso "Inventing Anna" ("Inventando Anna"), saiu da prisão no dia 7 de outubro, após ficar mais de um ano presa. Ela foi liberada sob uma fiança de US$ 10 mil, mas não tem liberdade para ir onde quiser. Ela deverá usar uma tornozeleira eletrônica e ficará em prisão domiciliar. De acordo com a revista People, ela também foi impedida de usar sites de mídia social. Anna foi condenada à prisão em abril de 2019 por acusações como furto em segundo grau e roubo de serviços.

Ela foi condenada de 4 a 12 anos de prisão e também recebeu uma multa de US$ 24.000 e taxas de restituição de US$ 199.000. Em fevereiro de 2021, ela foi liberada em liberdade condicional. No entanto, não muito tempo depois, ela foi detida pela Imigração e Alfândega, pois seu visto havia expirado. Ela agora aguarda deportação para a Alemanha — decisão que está contestando.

A vida de Anna foi tema da série da Netflix "Inventing Anna", que mostra a história da garota que fingiu ser uma herdeira alemã. Nascida na Rússia, Anna mudou-se para a Alemanha em 2007 com sua família. Ela morou por um tempo em Paris antes de se mudar para Nova York em 2013. Lá, usando o pseudônimo Anna Delvey, falsificou documentos financeiros para dar credibilidade às suas alegações bizarras de ser herdeira de um fundo fiduciário no valor de milhões de euros. Os documentos que ela falsificou incluíam confirmações de transferências bancárias e cheques falsos para enganar as pessoas a pagarem seu dinheiro e conceder grandes empréstimos sem qualquer garantia. O dinheiro era usado para financiar seu luxuoso estilo de vida. Seus crimes foram descobertos em 2017, quando ela foi presa pela polícia de Nova York.