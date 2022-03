Anitta chega ao Top 4 Global do Spotify com “Envolver”

A cantora Anitta vem quebrando recordes com a nova música Envolver. No dia 19 de março, entrou para o ranking global “Top 10” do Spotify, sendo a primeira artista brasileira a entrar para esse rol. No dia seguinte, avançou mais duas posições e chegou ao 7º lugar e, nesta quarta-feira, a cantora já está em 4º lugar no mesmo ranking. Dados do Spotify indicam que mais de metade dos usuários que escutam "Envolver" são do exterior.

“Envolver’, que deve estar presente no novo disco da cantora, a ser lançado ainda este ano, também ganhou as redes sociais nesse período. No TikTok, um vídeo de Anitta performando a canção em um show viralizou e se transformou em um “desafio” (algo comum na plataforma) reproduzido por milhares de pessoas e chegando até mesmo a celebridades internacionais, como o cantor Justin Bieber.

No Twitter, fãs fazem “mutirão” de streams para continuar mantendo a música ao alto e avante – rumo ao Top 1 – e até mesmo a própria cantora postou a surpresa e o orgulho de estar no “Top 5”. Até mesmo marcas, como a Motorola e a Samsung, pegaram carona no assunto ao longo do dia.

No final de 2017, a cantora quase chegou ao Top 10 com "Vai malandra". O hit conquistou o 18° lugar no Top 50 Global.