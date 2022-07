Amazon Prime Day 2022: veja videogames e acessórios gamer com desconto

A Amazon realiza nesta terça-feira, 12, o Amazon Prime Day 2022, evento que oferece milhões de ofertas exclusivas para os assinantes do Amazon Prime.

O evento acontece até o dia 13 de julho e tem diversas promoções para o público gamer, com consoles, controles e headsets com descontos. A EXAME separou algumas promoções do Amazon Prime Day feitas para quem ama videogames.

Xbox Series S - R$ 1.949

O console lançado em novembro de 2020 pela Microsoft é uma boa opção para quem busca um videogame da nova geração com um preço mais acessível. Ele tem resolução de 1440p, podendo chegar a 8K, e SSD de 512 GB de espaço. O console era encontrado por R$ 2.649. Na Amazon Prime Day está R$ 1.949.

Controle DualSense PS5 Branco - R$ 351

O controle para PlayStation 5 oferece resposta tátil dos jogos com atuadores duplos, gatilhos adaptáveis e microfone embutido e entrada para headset. Com 12% de desconto, o controle está de R$ 469,99 por R$ 351,12.

Nintendo Switch - R$ 2.350

Lançado em 2017, o console tem o conceito de ser fixo e portátil. Ele permite conexão com monitor, visor ou televisão. A bateria dura até nove horas. O videogame estava R$ 2.899. Na Amazon Prime Day está R$ 2.350, cerca de 19% de desconto.

Volante Logitech G29 Driving Force para PS5, PS4, PS3 e PC - R$ 1.848

Criado para compatibilidade com PS5, PS4, PS3 e PC, o Driving Force promete fazer com que o gamer nunca mais utilize o controle convencional para jogos de corrida. O G29 foi projetado para simular, de modo realista, a sensação do carro e dos pneus em cada curva e tipo de terreno de modo que você possa sentir quando os pneus dianteiros deslizam mais que os traseiros ou quando os pneus traseiros deslizam mais que os dianteiros. O volante custava R$ 1.999.99 e agora com 8% de desconto tem valor de R$1.848.

Fone de ouvido Turtle Beach Recon 50X - R$ 199,99

O fone de ouvido Turtle Beach Recon 50X oferece um microfone de alta sensibilidade que capta voz alta e clara e pode ser removido para ver filmes ou ouvir música. Ele é compatível com controles de PS4 e PS5, Xbox One, Xbox Series X|S. O Turtle estava R$ 339,90 e na Amazon Prime Day custa R$ 199,99.

Headset Sem Fio Pulse 3D - R$ 469

O fone de ouvido oficial da Sony para PlayStation 5 está em promoção na Amazon Prime Day. Ele também é compatível para PlayStation 4 (PS4), PCs e celulares, mas via conexão por cabo. O headset oferece uma bateria de até 12 horas e promete conforto e alta qualidade. Ele está de R$ 599,99 por R$ 469,90.