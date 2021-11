Amazon embarca no Dia do Solteiro e faz promoções de eletrônicos

A Amazon embarcou no Dia do Solteiro e trouxe promoções na seção de ofertas internacionais nesta quinta-feira, 11/11. Na página dedicada à promoção, é possível encontrar itens de pelo menos sete categorias com descontos que vão de 5% a 70%. Excepcionalmente nesta data, consumidores brasileiros poderão pagar pelas compras utilizando meios de pagamento nacionais, como o boleto e cartão de crédito nacional, além de contar com o parcelamento em dez vezes.

Entre os eletrônicos em oferta no site, estão: drones de câmera de longa distância, fones de ouvido sem fio, relógios inteligentes e suportes para celular. Já na categoria de produtos para casa, os robôs aspiradores estão em promoção. Além dos descontos, alguns vendedores na plataforma também dão como benefício o frete grátis para as compras realizadas hoje.

Confira algumas ofertas de destaque no site: