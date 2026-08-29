Tennessee planeja renomear aeroporto de Nashville em homenagem a Dolly Parton

O governador do Tennessee, Bill Lee, e o Aeroporto Internacional de Nashville (BNA) anunciaram nesta sexta-feira, 28, planos para renomear o terminal em homenagem a Dolly Parton, dias após a morte da cantora, ícone da música country.

"A vida extraordinária de Dolly Parton está para sempre entrelaçada na história do nosso estado", disse Lee em comunicado, divulgado pela billboard. "Em um lugar onde o Tennessee acolhe o mundo, é apropriado que o Aeroporto Internacional de Nashville leve o nome da filha mais querida do nosso estado e receba os viajantes com o legado duradouro da música, generosidade, fé e bondade de Dolly".

Parton morreu em 25 de agosto após uma "breve batalha contra o câncer", segundo comunicado de sua equipe. Ainda de acordo com Lee, a equipe da artista "expressou sua gratidão pela extraordinária demonstração de apoio em homenagem a Dolly" e afirmou estar "comovida com a ideia e aberta a continuar a conversa".

Prefeito de Nashville apoia mudança

O prefeito de Nashville, Freddie O'Connell, manifestou apoio à iniciativa em publicação no Instagram. "Dolly estava trabalhando conosco em um projeto incrível de hotel e museu — o SongTeller — que ela chamava de sua carta de amor a Nashville", escreveu. "Agora é a nossa vez de retribuir essa homenagem — renomeando o Aeroporto Internacional de Nashville para Aeroporto Internacional Dolly Parton em Nashville".

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Mayor Freddie O’Connell (@mayorofnashvilletn)

A proposta de Lee para a mudança de nome, junto com a política atual de nomenclatura da Autoridade Aeroportuária Metropolitana de Nashville (MNAA), será discutida em reunião marcada para 17 de setembro. Segundo o governador, novos detalhes sobre o processo devem ser divulgados nas próximas semanas.