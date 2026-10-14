'A Diplomata': que horas estreia a 4ª temporada da série na Netflix?

A quarta temporada de "A Diplomata" estreia na Netflix nesta quinta-feira, 15. No Brasil, os episódios têm lançamento previsto para as 4h da manhã, pelo horário de Brasília. A nova leva retoma a trama em um momento delicado para Kate Wyler, que terá de lidar com uma conspiração capaz de provocar uma crise internacional.

O que acontece na 4ª temporada de 'A Diplomata'?

Interpretada por Keri Russell, Kate está acostumada a negociar acordos e contornar conflitos entre governos. Dessa vez, porém, a situação fica ainda mais complicada porque a crise política também envolve pessoas próximas a ela.

Os novos episódios dão sequência às revelações do terceiro ano, quando a presidente dos Estados Unidos, Grace Penn (Allison Janney), e Hal Wyler (Rufus Sewell), marido de Kate, aparecem ligados a uma conspiração envolvendo o roubo de uma arma nuclear russa.

A descoberta coloca em risco o equilíbrio entre os Estados Unidos e o Reino Unido e abre caminho para novos conflitos diplomáticos. Kate precisa descobrir como lidar com as consequências políticas do caso, enquanto tenta entender até onde Hal está disposto a ir e qual é o verdadeiro papel de Grace nessa história.

Quem está no elenco da nova temporada?

Além de Keri Russell e Rufus Sewell, a quarta temporada traz de volta Allison Janney como Grace Penn. Bradley Whitford também participa da trama como Todd Penn, marido da presidente.

Todd deve ganhar espaço ao se aproximar de Kate em uma tentativa de conter os planos de Grace e Hal. A parceria coloca os personagens em uma situação delicada, já que os interesses políticos se misturam às relações pessoais.

O elenco ainda conta com Nana Mensah, como Billie Appiah, chefe de gabinete da Casa Branca, além de Ato Essandoh e Ali Ahn. A presença desses personagens mantém a trama conectada aos bastidores do poder americano, onde cada decisão pode afetar tanto a carreira dos protagonistas quanto suas relações fora do trabalho.

Quantos episódios terá a 4ª temporada?

A nova temporada terá oito episódios, com todos os capítulos lançados de uma só vez.

Para quem quiser relembrar as alianças, os conflitos e as revelações que levaram Kate a essa nova crise, as três primeiras temporadas de "A Diplomata" também estão disponíveis na Netflix.

Confira o trailer da quarta temporada de 'A Diplomata'