Jake Lloyd, o Anakin de Star Wars, é internado com esquizofrenia paranóica; entenda a doença

Jake Lloyd, o Anakin Skywalker da franquia de filmes Star Wars, está passando por problemas de saúde mental e precisou ser internado em uma clínica de reabilitação nos Estados Unidos. A informação foi confirmada pela sua mãe, Lisa Lloyd, em entrevista ao portal Scripps nesta segunda-feira, 11.

Lisa deu um parecer sobre a vida Jake após o término das gravações dos filmes. Ela afirma que os problemas do ator começou ainda na adolescência.

“Jake começou a ter alguns problemas no ensino médio. Ele começou a falar sobre 'realidades' e dizia não saber se estava nesta realidade ou em uma outra diferente. Eu realmente não sabia exatamente o que dizer sobre isso.” disse Lisa, lembrando-se da primeira vez em que percebeu a mudança de personalidade.

Lisa levou Jake a um médico que sugeriu que ele poderia ter transtorno bipolar. Eles tentaram medicamentos diferentes para tratar os sintomas, mas ela disse que nada funcionou.

O ator se formou no ensino médio em 2007 e iria estudar no Columbia College Chicago. Ela afirma que sua breve matrícula na escola não foi muito boa.

“Ele faltou muitas aulas e me disse que as pessoas o seguiam. Jake às vezes mencionava ver pessoas com “olhos roxos” olhando para ele na rua e ter conversas noturnas com o apresentador do “Daily Show” Jon Stewart através de sua TV. Ele não nos disse que estava ouvindo vozes naquele momento, mas ele estava, disse Lisa.

Depois de um semestre e meio, Jake deixou a faculdade em março de 2008 para morar com Lisa em Indiana. Uma série de consultas com terapeutas e psiquiatras acabou levando a um diagnóstico: esquizofrenia paranóica. “Quando eles finalmente contaram a ele, ele caiu em uma depressão ainda pior. Foi muito difícil.”, completou

O que é esquizofrenia paranoica?

A esquizofrenia paranoica ou "paranoide" é um subtipo específico de esquizofrenia, que afeta a maneira como uma pessoa pensa, sente e se comporta. Na esquizofrenia paranoide, os sintomas principais estão relacionados a delírios e alucinações, muitas vezes com um foco central em teorias de conspiração, perseguição ou grandiosidade.

É importante notar que o diagnóstico de esquizofrenia é complexo, e os sintomas podem variar de pessoa para pessoa. O tratamento geralmente envolve medicamentos antipsicóticos, psicoterapia e apoio psicossocial para ajudar o indivíduo a lidar com os desafios associados à doença. A intervenção precoce e o suporte contínuo são cruciais para melhorar a qualidade de vida de pessoas com esquizofrenia paranoide.