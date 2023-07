Agosto tem feriado? 2023 tem mais seis até o final do ano; confira

O mês de agosto marca o Dias dos Pais e datas comemorativas em relação à proteção da cultura e que promovem o debate em várias frentes também no campo da cidadania, como é o Dia da Literatura de Cordel, e também do Maracatu (1º), o Dia Internacional dos Povos Indígenas (9), dos Estudantes (11), Nacional das Artes (12), do Patrimônio Histórico Nacional (17), e o da Visibilidade Lésbica (29). Em 2023, o mês de agosto não terá feriados.

Na área da saúde, no dia 8, por exemplo, é o Dia de Controle do Colesterol, que está relacionado a doenças cardiovasculares. No dia 14, a efeméride é sobre o controle da poluição, criado nacionalmente para criar mecanismos de alerta para a contaminação crescente no ar, nas águas e na terra.

Ainda como forma de trazer luz sobre as consequências do tabagismo, o Dia Nacional de Combate ao Fumo foi criado em 1986, e possibilita que entidades como o Instituto Nacional do Câncer (Inca) promovam discussões e alertas pelo país. As datas de agosto de 2023 selecionadas são, ao todo, 197 fatos históricos

Dias dos Pais é feriado ou ponto facultativo?

O dia 13 de agosto não é feriado e nem ponto facultativo. Comemoração extraoficial do Brasil, que teria sido criada em 1953 pelo publicitário brasileiro Sylvio Bhering

Confira os próximos feriados nacionais de 2023:

7 de setembro (quinta-feira): Independência do Brasil

Veja os feriados e datas comemorativas de agosto