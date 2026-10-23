Russell Brand: quais são as acusações contra o ator e comediante britânico?

O ator e comediante britânico Russell Brand está sendo julgado em Londres por sete acusações de crimes sexuais envolvendo seis mulheres. O processo reúne três acusações de estupro, três de agressão sexual e uma de agressão indecente, relacionadas a supostos episódios ocorridos entre 1999 e 2009.

O julgamento começou neste mês no Tribunal da Coroa de Southwark, na capital britânica. Brand, conhecido por trabalhos na televisão e no cinema, nega todas as acusações e se declarou inocente. A previsão inicial era de que o processo durasse cerca de seis semanas, com possibilidade de extensão.

Quais são as acusações contra Russell Brand?

As sete acusações foram apresentadas em duas etapas. Em abril de 2025, o Ministério Público britânico autorizou cinco acusações relacionadas a quatro mulheres e a supostos crimes ocorridos entre 1999 e 2005.

O conjunto inicial incluía duas acusações de estupro, uma de agressão indecente e duas de agressão sexual. Em dezembro de 2025, outras duas acusações foram autorizadas, uma de estupro e outra de agressão sexual, relacionadas a relatos de duas mulheres sobre episódios de 2009.

Com a inclusão das novas acusações, o processo passou a envolver seis mulheres e sete acusações criminais.

O que as mulheres relataram no julgamento?

Os relatos apresentados pela acusação descrevem episódios em diferentes locais, incluindo quartos de hotel, banheiros de bares e ambientes de trabalho. As seis mulheres afirmam que foram vítimas de violência sexual durante o período em que Brand consolidava sua carreira no entretenimento.

Entre os casos apresentados ao júri estão:

Episódio de 1999: uma mulher afirma que foi estuprada em um quarto de hotel em Bournemouth , após conhecer Brand durante um evento relacionado à conferência anual do Partido Trabalhista britânico.

uma mulher afirma que foi estuprada em um quarto de hotel em , após conhecer durante um evento relacionado à conferência anual do britânico. Episódio de 2001: uma funcionária da MTV relata que o ator a agarrou pelo braço e tentou conduzi-la à força para um banheiro masculino.

uma funcionária da relata que o ator a agarrou pelo braço e tentou conduzi-la à força para um banheiro masculino. Episódio de 2004: uma mulher afirma que Brand apalpou seus seios em um bar de Londres e a levou à força para o banheiro, onde teria cometido estupro.

uma mulher afirma que apalpou seus seios em um bar de e a levou à força para o banheiro, onde teria cometido estupro. Episódios de 2004 e 2005: uma funcionária de uma estação de rádio acusa o ator de agressão sexual durante o expediente.

uma funcionária de uma estação de rádio acusa o ator de agressão sexual durante o expediente. Episódios de 2009: duas mulheres relatam outros casos de violência sexual, incluindo uma acusação de estupro na residência de Brand e outra relacionada a uma gravação de um projeto televisivo.

As acusações foram detalhadas pela promotoria durante a abertura do julgamento e nos depoimentos das denunciantes. Os relatos integram a versão apresentada pela acusação e ainda precisam ser avaliados pelo júri.

Por que as denúncias vieram a público em 2023?

O caso ganhou repercussão internacional em setembro de 2023, após uma investigação jornalística do programa "Dispatches", do Channel 4, e reportagens do The Sunday Times e do The Times.

As publicações reuniram denúncias de mulheres que relataram comportamentos sexuais abusivos atribuídos ao ator durante anos anteriores. Após a divulgação, outras mulheres procuraram as autoridades, e a Polícia Metropolitana de Londres iniciou uma investigação.

Segundo a Associated Press, as seis denunciantes do julgamento procuraram a polícia depois da exibição do programa de televisão. Algumas explicaram que demoraram a relatar os episódios por vergonha e pelo receio de que suas declarações não fossem levadas a sério diante da fama de Brand.

O que Russell Brand diz sobre as acusações?

Brand nega todas as acusações e afirma que nunca manteve relações sexuais sem consentimento. Durante entrevistas policiais, ele contestou os relatos e sugeriu que algumas lembranças poderiam ter sido reinterpretadas após a divulgação das denúncias em 2023.

A defesa também questionou os depoimentos durante o julgamento. Entre os argumentos apresentados está a alegação de que os encontros descritos pelas mulheres teriam sido consensuais e de que algumas versões dos acontecimentos teriam sido modificadas ao longo do tempo.

A posição da defesa será considerada durante o processo, assim como os depoimentos das denunciantes e as demais provas apresentadas. Até a conclusão do julgamento, Brand permanece presumido inocente perante a Justiça britânica.

Quando acaba o julgamento?

O processo ocorre no Tribunal da Coroa de Southwark, em Londres, onde o júri deverá avaliar as provas relacionadas às sete acusações. O julgamento, que começou no dia 12 de outubro, tem previsão de duração de aproximadamente seis semanas.