Novo álbum de Adele? Show misterioso e gravações movimentam rumores

Adele pode estar preparando seu retorno à música com um novo álbum de estúdio. Segundo informações do jornal britânico The Sun desta quinta-feira, 22, a cantora estaria gravando novas músicas em Londres e chegou a reservar uma casa de shows para apresentar o material em segredo.

As informações aumentaram a expectativa pelo quinto disco de estúdio da artista, que lançou seu trabalho mais recente, "30", em novembro de 2021. Embora rumores apontem para a possibilidade de lançamento ainda em 2026, a previsão mencionada por uma fonte ouvida pelo tabloide britânico é de que o álbum chegue no próximo ano.

Adele gravou músicas em Londres

De acordo com o The Sun, Adele passou pelo menos duas semanas no Church Studios, localizado no norte de Londres, para trabalhar em novas composições. A escolha do espaço chama a atenção porque a cantora já gravou parte do álbum "25", lançado em 2015, no mesmo estúdio.

O local pertence ao produtor Paul Epworth, colaborador de longa data da britânica. Os dois trabalharam juntos em "Skyfall", música-tema do filme "007: Operação Skyfall", que venceu o Oscar de melhor canção original em 2013.

A parceria pode voltar a ter importância no próximo trabalho da cantora, embora os detalhes sobre a produção e a equipe envolvida ainda não tenham sido confirmados oficialmente.

Show secreto foi cancelado

Outro indício que alimenta as especulações envolve uma apresentação que Adele teria planejado no Roundhouse, casa de shows localizada em Camden, Londres. Segundo o The Sun, a ideia era realizar um evento reservado para testar as músicas inéditas e receber impressões do público antes do lançamento.

A apresentação acabou cancelada, e uma fonte ouvida pelo jornal afirmou que não existem conversas para remarcar o evento. A mesma pessoa indicou que a cantora estaria satisfeita com o material e animada para lançar o próximo disco em 2027.

Até o momento, não há confirmação oficial de que o show aconteceria, nem de que o cancelamento esteja relacionado à finalização do álbum.

Encomendas de vinil aumentam suspeitas

Outro sinal apontado nos bastidores da indústria fonográfica envolve fabricantes de discos de vinil. Segundo o POPline, empresas do setor teriam recebido uma reserva expressiva de pedidos, o que alimentou as especulações sobre a proximidade de um novo lançamento.

O precedente mais citado é o de "30". Em 2021, a movimentação relacionada à fabricação de vinis ajudou a despertar suspeitas sobre a chegada do álbum, que marcou o retorno de Adele após seis anos sem lançar um disco de estúdio.

Naquele ano, a cantora vendeu cerca de 500 mil cópias físicas de "30" no Reino Unido e 1,2 milhão nos Estados Unidos, segundo o portal.

Por que Adele se afastou da música?

Adele está afastada dos grandes palcos desde 2024. Naquele ano, a artista encerrou uma residência de 100 apresentações em Las Vegas, intitulada "Weekends with Adele", iniciada em 2022.

Depois, realizou uma temporada de dez shows em Munique, na Alemanha. Ao concluir essa etapa da carreira, a cantora sinalizou que pretendia fazer uma pausa prolongada para descansar e explorar outras atividades criativas.

Em entrevista à emissora alemã ZDF, em 2024, Adele afirmou que não tinha planos imediatos de produzir novas músicas e que desejava se afastar da rotina de apresentações.

Quantos álbuns Adele tem?

Adele tem quatro álbuns de estúdio lançados: "19" (2008), "21" (2011), "25" (2015) e "30" (2021). Os títulos fazem referência às idades em que a cantora começou a desenvolver cada projeto, e os discos acompanham diferentes fases de sua vida e carreira.

O trabalho mais recente, "30", aborda experiências pessoais da artista, incluindo o divórcio de Simon Konecki.