De Goiás para o mundo: a trajetória meteórica de Marília Mendonça

Nascida em Cristianópolis, Goiás, em 22 de julho de 1995, Marília Mendonça teve seu primeiro sucesso nacional em 2016, quando lançou seu primeiro show gravado em DVD. A música chamada Infiel, parte do álbum chamado Marília Mendonça, é um de seus maiores sucessos musicais. Logo em seu primeiro lançamento, o álbum ganhou disco de diamante triplo. Na tarde desta sexta-feira, 5, a cantora morreu em um acidente de avião, aos 26 anos de idade.

Em seu segundo álbum de estúdio, chamado Realidade e lançado em 2017, Marília Mendonça recebeu uma indicação ao Grammy Latino, na categoria de melhor álbum de música sertaneja.

No Spotify, as canções mais populares da artista são Troca de Calçada, Todo mundo Menos Você e Esqueça-me Se For Capaz. O perfil da cantora tem mais de 8 milhões de seguidores no aplicativo de músicas. No Instagram, ela soma mais de 36 milhões de seguidores. Já no YouTube, onde o perfil oficial da cantora tem mais de 22 milhões de inscritos, a música Coração Bandido, gravada junto com Maiara e Maraisa, tem mais de 226 milhões de reproduções.

Vida pessoal

O primeiro contato com a música foi na igreja, ainda na infância. Aos 12 anos de idade, Marília Mendonça já compunha suas próprias músicas. Suas composições foram gravadas por artistas como Jorge & Mateus, Cristiano Araújo, Wesley Safadão e João Neto & Frederico.

Em 2015, começou a namorar o empresário paraibano Yugnir Ângelo, de quem ficou noiva em dezembro de 2016. Após seis meses juntos, o relacionamento chegou ao fim em agosto de 2017. A cantora ficou algum tempo solteira, e em maio de 2019 assumiu o relacionamento com o cantor e compositor Murillo Huff.

Três meses depois, Marília ficou grávida e deu à luz seu filho Léo em dezembro de 2019, após o bebê nascer prematuro. Léo tem hoje menos de 2 anos de idade. O relacionamento com Murillo chegou ao fim em julho de 2020, mas o casal reatou depois de poucos meses.

Discografia

Mesmo com grandes sucessos, Marília não começou a carreira como cantora, mas sim como compositora. Apenas em janeiro de 2014 se lançou como cantora, com seu primeiro EP. Em junho de 2015, com a participação da dupla Henrique & Juliano, Marília lançou seu primeiro single “Impasse”. Poucos meses depois, a cantora lançou seu primeiro álbum trazendo hits como “Sentimento Louco” e “Infiel”. Em outubro de 2016, lançou o EP acústico ao vivo “Agora É Que São Elas” com sucessos anteriores.

No começo de 2017, lançou um novo EP com quatro músicas inéditas. Três meses depois foi lançado seu segundo álbum “Realidade”, com singles como “Amante Não Tem Lar” e “De Quem É A Culpa”. Em fevereiro de 2019, foi lançado o primeiro volume do DVD da cantora, intitulado “Bem Pior Que Eu”, “Ciumeira” e “Todo Mundo Vai Sofrer”.

No mesmo ano participou de sucessos como “O Que É O Que É”, de Simone e Simaria, e “Some Que Ele Vem Atrás”, de Anitta. Com a agenda reduzida durante a pandemia, seu grande último sucesso foi a parceria com a cantora Luísa Sonza na canção “Melhor Sozinha”.