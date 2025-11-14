Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

15 de novembro é feriado nacional?

Em 2025, o dia 15 de novembro será no sábado e segue como feriado nacional conforme a Lei nº 10.607, de 2002

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 09h29.

Mesmo caindo no sábado, o feriado da Proclamação da República mantém validade legal em todo o Brasil. A data, comemorada em 15 de novembro, foi instituída como feriado nacional pela Lei nº 10.607, de 2002, ao lado do 7 de setembro e do 1º de maio.

A validade do feriado independe do dia da semana em que ocorre. O que muda é como a folga será aplicada, conforme a jornada semanal de cada trabalhador. Profissionais que trabalham regularmente aos sábados têm direito à folga ou ao pagamento em dobro, conforme prevê o artigo 9º da Lei nº 605/49 e a Súmula nº 146 do TST.

Já trabalhadores com expediente apenas de segunda a sexta não têm direito à compensação ou remuneração adicional, uma vez que o sábado não faz parte de sua jornada contratual.

No setor de serviços essenciais, como saúde, segurança e transporte, o trabalho no feriado é permitido mediante compensação conforme acordos coletivos. O comércio também pode funcionar, desde que autorizado por legislação municipal ou convenção com o sindicato.

Órgãos públicos federais, estaduais e municipais, além de bancos e escolas, não terão expediente no sábado, 15 de novembro.

Acompanhe tudo sobre:Feriados

Mais de Pop

Caso Eloá: porque Nayara, a outra refém, não aparece no documentário?

MrBeast inaugura parque com prêmio que pode chegar a R$ 1,4 milhão

De Tremembé a Dahmer: o negócio bilionário do true crime para o streaming

Avatar: Fogo e Cinzas estreia em dezembro como o mais longo da saga

Mais na Exame

Marketing

Casas Bahia quer formar 10 mil creators; veja como participar

Tecnologia

Apenas 35% das empresas envolvem segurança na criação de produtos, mostra relatório nacional

Mercados

O balanço do Nubank foi só elogios (de novo) — ações do banco sobem

Brasil

Julgamento do recurso de Bolsonaro no STF termina nesta sexta