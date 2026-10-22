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PoderData/Aya: Flávio Bolsonaro tem 51% e Lula, 49%; diferença cai para 2 pontos

Em três dias, o senador oscilou negativo um ponto, mesma medida em que Lula avançou um ponto, gerando uma diferença de 2 pontos entre eles

2º turno: eleitores ouvidos pela pesquisa foram entrevistados entre os dias 19 e 21 deste mês (Renato Pizzutto/Band/Montagem EXAME/Divulgação)

2º turno: eleitores ouvidos pela pesquisa foram entrevistados entre os dias 19 e 21 deste mês (Renato Pizzutto/Band/Montagem EXAME/Divulgação)

Letícia Cassiano
Letícia Cassiano

Colaboradora

Publicado em 22 de outubro de 2026 às 08h05.

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A três dias do segundo turno da eleição presidencial, o senador Flávio Bolsonaro (PL) e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estão tecnicamente empatados, e a distância numérica entre eles diminuiu. Enquanto o parlamentar registra 51% dos votos válidos, o mandatário aparece com 49%, segundo a pesquisa PoderData/Aya divulgada nesta quinta-feira, 22.

A margem de erro do estudo é de 1,6 ponto percentual, configurando o empate. No levantamento publicado na última segunda-feira, 19, Flávio aparecia com 52% e Lula com 48%. Em três dias, o senador perdeu um ponto, mesma medida em que Lula cresceu, gerando uma diferença de 2 pontos entre eles.

Os 4 mil eleitores ouvidos pela pesquisa foram entrevistados entre os dias 19 e 21 deste mês. O estudo capta os impactos eleitorais de uma série de eventos, como o debate realizado pela Bandeirantes no domingo, 18; a investigação da Polícia Federal contra Flávio Bolsonaro e o advogado Willer Tomaz por lavagem de dinheiro, evasão de divisas, corrupção e ocultação de bens; e a entrevista de Roberta Luchsinger à CNN.

Depois do primeiro turno, em 4 de outubro, Flávio saiu à frente com 6 pontos percentuais de vantagem na primeira edição da pesquisa PoderData/Aya nesta fase eleitoral. Na sequência, Lula avançou e a distância entre eles caiu para zero, com cada um marcando 50% dos votos válidos.

No primeiro turno das eleições, Flávio teve 47,03% dos votos e Lula, 45,16%. A vantagem do senador sobre o presidente foi de 1,87 ponto percentual nos votos válidos computados nas urnas.

Rejeição, avaliação do governo e eleitorado firme

O instituto também mediu a firmeza dos votos em cada candidato. Desde o levantamento anterior, Lula cresceu 4 pontos como a única opção do eleitorado, chegando a 46%. Sua rejeição, no entanto, é de 47%.

Entre os que rejeitam Flávio, a taxa oscilou positivamente 1 ponto percentual, de 44% para 45% em três dias.

Segundo a pesquisa, o eleitorado de ambos os lados se apresenta irredutível. Entre os que declaram voto em Flávio, 97% dizem que não mudarão de candidato. Entre os de Lula, são 94%. No total, apenas 6% consideram a possibilidade de trocar de voto até domingo.

Além disso, 49% dos eleitores desaprovam o trabalho de Lula, enquanto 46% aprovam. Outros 5% não souberam responder. Enquanto isso, a aprovação do governo também é negativa, com 50% desaprovando a administração petista, ante 46% que a aprovam. Outros 4% não souberam responder.

Os dados foram coletados por meio de ligações para celulares e telefones fixos. Foram 4.000 entrevistas em 865 municípios das 27 unidades da Federação. A margem de erro é de 1,6 ponto percentual. O intervalo de confiança é de 95%. Está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o nº BR-07926/2026.

Acompanhe tudo sobre:Eleições 2026Pesquisas eleitorais

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