Epic Games libera jogo grátis para celular; resgate termina hoje

Hoje é o último dia para resgatar gratuitamente o jogo "Agent A: O Enigma Disfarçado" para celulares Android. A Epic Games Store liberou o título sem custo, mas o prazo para garantir o game termina nesta quinta-feira, 22, ao meio-dia, no horário de Brasília.

O jogo é uma aventura de investigação e quebra-cabeças em que o jogador assume o papel de um agente secreto encarregado de encontrar a espiã Ruby La Rouge. Para avançar na missão, é preciso explorar cenários, procurar pistas e resolver enigmas.

Com visual inspirado nos filmes de espionagem dos anos 1960, "Agent A: O Enigma Disfarçado" combina objetos escondidos, exploração e desafios que exigem atenção aos detalhes. O jogo resgatado fica salvo na conta do usuário.

Como resgatar o jogo grátis da Epic Games no celular

Para garantir "Agent A: O Enigma Disfarçado", é necessário acessar a Epic Games Store pelo aplicativo para Android, entrar na conta e resgatar o título antes do fim da promoção, às 12h desta quinta-feira, 22.

Epic Games também oferece jogo grátis para PC

Além da oferta para celular, a Epic Games Store disponibiliza "GetHigh.EXE" gratuitamente para computadores até 2 de novembro, às 13h, no horário de Brasília.

O jogo aposta em desafios de parkour e plataforma em primeira pessoa, com ambientação retrô futurista. O objetivo é alcançar o topo de um percurso vertical de aproximadamente 350 metros, superando plataformas móveis, obstáculos giratórios e saltos que exigem precisão.

Para resgatar "GetHigh.EXE", basta acessar a página do jogo na Epic Games Store pelo computador, entrar na conta e selecionar a opção “Obter”.