10 dicas do que fazer em São Paulo no feriado prolongado de 9 de julho

O feriado estadual de 9 de julho, que celebra a Revolução Constitucionalista de 1932, cria um fim de semana prolongado perfeito para explorar São Paulo. A cidade recebe musicais, peças de teatro, festivais culturais, shows e experiências que agradam desde quem busca lazer em família até quem quer curtir a noite paulistana.

Veja 10 dicas do que fazer neste feriado prolongado:

1. Assistir à peça "Gracias a La Vida ou Os Últimos Dias de Solidão de Robinson Crusoé"

O feriado começa com uma boa pedida para os amantes do teatro. A produção "Gracias a La Vida ou Últimos Dias de Solidão de Robinson Crusoé" terá uma exibição no dia 9 de julho e promete experiências marcantes para quem prefere um programa cultural.

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2. Dar boas risadas com "A Autoestima do Homem Hétero"

Em cartaz nos dias 11 e 12 de julho, a comédia aposta no humor contemporâneo para discutir comportamento, masculinidade e relações de forma leve e divertida. É uma ótima opção para quem procura um programa descontraído durante o fim de semana.

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3. Levar as crianças ao "Café com Princesas"

As famílias também encontram atrações especiais. No dia 11 de julho, o evento reúne personagens inspiradas nos contos de fadas em uma experiência com café da manhã, interações e atividades voltadas ao público infantil.

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4. Passar o dia no Festival do Japão

Entre os dias 10 e 12 de julho, o São Paulo Expo recebe mais uma edição do Festival do Japão, considerado um dos maiores eventos da cultura japonesa fora do país asiático. Gastronomia típica, apresentações culturais, oficinas, danças, exposições e concursos de cosplay fazem parte da programação.

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5. Curtir o show de Liniker

A turnê "Bye Bye Caju" chega a São Paulo no dia 11 de julho. Com um repertório que mistura sucessos da carreira e faixas do novo trabalho, Liniker promete uma apresentação emocionante para os fãs da música brasileira.

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6. Aproveitar o "Pagode nas Alturas"

Quem prefere samba e pagode pode celebrar o feriado no dia 9 de julho com uma roda de música ao vivo em um dos eventos mais diferentes da cidade. O "Pagode nas Alturas" combina boa música e uma vista privilegiada da capital.

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7. Celebrar o Dia Mundial do Rock no Edifício Martinelli

No dia 12 de julho, a tradicional rádio Kiss FM promove uma programação especial para celebrar o Dia Mundial do Rock no histórico Edifício Martinelli. A experiência reúne apresentações musicais e uma das vistas mais conhecidas do centro de São Paulo.

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8. Assistir às quartas de final da Copa do Mundo na Casa CazéTV

O futebol também entra na programação do feriado. No dia 9 de julho, a Casa CazéTV transmite o jogo das quartas finais entre França e Marrocos em um ambiente preparado para reunir torcedores, com atrações e clima de estádio para acompanhar a reta final da Copa do Mundo.

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9. Ver o musical sobre Rita Lee

"RITA LEE, UMA AUTOBIOGRAFIA MUSICAL" entra em cartaz a partir do dia 10 de julho. Inspirado na autobiografia da cantora, o espetáculo percorre diferentes momentos da trajetória de uma das artistas mais importantes da música brasileira.

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10. Conhecer a exposição "Com amor, Alcione"

O Museu das Favelas inaugura, no dia 10 de julho, a exposição "Com amor, Alcione". A mostra homenageia a trajetória da cantora maranhense por meio de objetos, documentos, imagens e instalações que revisitam sua carreira e sua importância para a cultura brasileira.

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