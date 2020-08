Natura, Alelo e Nestlé: veja as 20 empresas mais próximas das startups

As grandes empresas entenderam que, para se manter relevantes, é preciso continuar se reinventando. Uma das formas de fazer isso é se aproximar do ecossistema de inovação brasileiro. Não é a toa que não param de pipocar programas de mentoria e parceria com startups. Só nas últimas semanas, gigantes como Gerdau, Andrade Gutierrez, Banco do Brasil anunciaram programas para empresas de inovação.

Esse tipo de estratégia de inovação aberta tem crescido no Brasil. Segundo o ranking da 100 Open Startups de 2020, o número de relacionamentos entre startups e grandes empresas cresceu 20 vezes nos últimos cinco anos. Só nos últimos 12 meses, 1.635 empresas fecharam parcerias com startups brasileiras. Natura, ArcelorMittal e BMG são as três companhias com o maior número de parcerias.

“O ranking mede o relacionamento das grandes empresas com as startups e constata a consolidação deste mercado. Open Innovation já é uma realidade no país e vem crescendo exponencialmente porque existe um mercado real, que é comprovado pelos números apresentados”, afirma Bruno Rondani, fundador e presidente da 100 Open Startups.

Para a lista, a 100 Open Startups considera todas as relações de negócio estabelecidas entre startups e empresas com mais de 100 funcionários ou com faturamento superior a 100 milhões de reais ao ano. Em 2016, o primeiro ano de publicação do ranking, eram 82 grandes empresas, 108 startups e 859 relacionamentos de inovação aberta. No último ano, foram 1.635 empresas e 2.018 startups, totalizando 12.436 negócios.

Os setores mais próximos das startups, segundo o levantamento, são os de serviços financeiros, energia e alimentos e bebidas. Para as startups, se relacionar com essas empresas maiores, além da oportunidade de vender seus produtos e serviços, é uma chance de ser vista pelo mercado. As startups que se relacionam com grandes companhias captam 85% mais investimentos do que as sem nenhum tipo de relação.

Confira a lista das 20 empresas mais próximas das startups brasileiras:

Empresa Posição Natura TOP 1 ArcelorMittal TOP 2 BMG TOP 3 EDP TOP 4 Alelo TOP 5 BASF TOP 6 Raízen TOP 7 Unilever TOP 8 Nestlé TOP 9 Accenture TOP 10 Cogna TOP 11 Andrade Gutierrez TOP 12 BRF TOP 13 Saint-Gobain TOP 14 Engeform Engenharia TOP 15 Porto Seguro TOP 16 Algar Telecom TOP 17 Hospital Israelita Albert Einstein TOP 18 Iguá Saneamento TOP 19 Tegma TOP 20

Veja as empresas líderes em cada categoria: