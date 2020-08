A siderúrgica centenária Gerdau lança nesta terça-feira, 25, o seu primeiro programa de aceleração de startups. Criado pelo braço de novos negócios do grupo, a Gerdau Next, o programa quer apoiar o crescimento de novos negócios de inovação no Brasil. Nesta primeira edição, serão selecionadas 10 startups.

Na aceleração, a companhia irá oferecer mentorias, investimentos e oportunidades para os parceiros testarem produtos. Na sua primeira edição, o programa busca empresas que tenham soluções inovadoras para a construção civil.

Startups de todos os portes que tenham ferramentas para digitalizar o setor, colaborar com a sustentabilidade e segurança das obras, aumentar a produtividade e contribuir para a redução do déficit habitacional do Brasil são desejadas.

“Temos aqui na Gerdau o propósito de empoderar pessoas que constroem o futuro. Por isso, nada mais estratégico do que criarmos essa rede de colaboração com pessoas empreendedoras, que com suas startups, nos ajudarão a moldar o futuro da indústria de construção do nosso país”, diz Gustavo Werneck, presidente da Gerdau.

Na primeira fase do programa, a companhia irá selecionar as 10 melhores startups para participar de um dia de apresentações com a diretoria executiva da Gerdau. A partir do que for apresentado, a empresa irá avaliar a possibilidade de fazer negócios com as startups.

Nas próximas edições, o programa irá se desdobrar em cinco diferentes segmentos. Além da construção civil, a empresa também está de olho em soluções para o futuro da indústria, mobilidade urbana, novos materiais e modelos de interação com fornecedores e clientes.

O programa é mais um passo da empresa em direção a seu objetivo de que os novos negócios representem 20% da sua receita daqui a 10 anos. Em julho, a siderúrgica criou a Gerdau Next para definir a estratégia de inovação da companhia no longo prazo.

As inscrições ficam abertas até o dia 30 de setembro no site da companhia.