A construtora Andrade Gutierrez abre esta semana uma nova edição do seu programa de inovação, o Vetor AG, criado em 2018. Nesta edição, a empresa busca startups, pesquisadores e empresas com soluções inovadoras para engenharia e construção. Os melhores projetos, além da aceleração, poderão ser contratados pelo grupo.

As inscrições ficam abertas até o dia 20 de setembro. Na primeira fase, o grupo irá selecionar as 30 soluções que mais se encaixam nos desafios apresentados. A partir de 13 de outubro, começa o bootcamp — etapa em que as empresas terão um mês para aprofundar suas propostas e testar os protótipos nas obras.

Em novembro, no Pitch Day, 10 empresas serão escolhidas para participar do programa de aceleração em si. Com ajuda dos mentores, elas terão quatro meses para provar a eficácia das soluções em escala real, em uma das obras do grupo. No final do ciclo, as melhores inovações poderão ser contratadas pela Andrade Gutierrez.

O Vetor propõe cinco desafios nesta edição. O primeiro busca soluções para usinas solares fotovoltaicas. O segundo é para empresas que consigam inovar na execução, monitoramento e controle da construção de minas subterrâneas. O terceiro está de olho em inovações que apoiam a gestão remota da obra e facilitam a tomada de decisão com base em dados. O quarto desafio quer empresas com tecnologias e materiais inovadores para construção. O quinto procura soluções de construção modular e industrialização das etapas de execução da obra.

Segundo André Medina, diretor de inovação da Andrade Gutierrez, o programa foi criado em 2018 para colocar o grupo em contato com soluções inovadoras do mercado. Ele foi pensado de forma que as empresas participantes não precisem oferecer participação societária e consigam, ao final, se tornar fornecedoras de soluções para a companhia.

“Agregamos muito valor, oferecemos um espaço de coworking em São Paulo dentro da nossa sede, o que permite que as empresas fiquem em contato com nossas equipes e possam ir para as obras, entendendo os desafios em campo”, diz Medina.

No primeiro ciclo do programa, em 2018, das sete startups que participaram do processo, cinco foram contratadas pelo grupo. Em 2019, quatro das nove participantes se tornaram fornecedoras. As inscrições para a terceira edição podem ser feitas pelo site.