Startups brasileiras já captaram neste ano metade do total de 2020

Depois de um ano recorde de investimentos em startups brasileiras, o ecossistema de inovação segue em ritmo acelerado. No primeiro trimestre de 2021, as startups receberam 1,9 bilhão de dólares em aportes, 54% do valor total recebido em 2020. O capital foi dividido em 155 aportes, segundos dados da startup Distrito, que acompanha o setor.

"A maturação do ecossistema, além de gerar um ambiente fértil para o surgimento de novos negócios, permite que mais startups cheguem em estágios mais avançados, necessitando de rodadas maiores. Este, sem dúvida, é um dos principais fatores deste volume expressivo", comenta Tiago Ávila, líder do Distrito Dataminer.

Só os unicórnios Nubank, Loft, Loggi e MadeiraMadeira concentraram 1,2 bilhão de dólares, 62% do volume total, em suas rodadas de captação. A Loft, inclusive, teve a maior rodada da história em uma startup brasileira: foram 425 milhões de dólares em um investimento pelo fundo americano D1 Capital.

Só em março, 962 milhões de dólares foram investidos nas empresas de inovação brasileiras. Entre os maiores aportes do mês, se destacam a startup mineira Hotmart, de cursos online, que recebeu 125 milhões de dólares e consolidou seu título de unicórnio, e a fintech Vórtx, que recebeu 35 milhões do fundo de private equity americano FTV Capital.

O movimento de fusões e aquisições também seguiu em alta no primeiro trimestre, acompanhando a tendência de 2020. No total, foram 56 transações registradas no ecossistema de inovação brasileira. A maior parte dos negócios se concentrou no setor de retailTech, representando 16% do total. Em segundo e terceiro lugares ficaram fintech, com 14% do total, e T.I., com 12%.

O caso mais emblemático de aquisição foi o da RD Station, antiga Resultados Digitais, pela empresa de tecnologia Totvs, que desembolsou cerca de 320 milhões de dólares pela empresa catarinense especializada em marketing digital. Nas fusões, a união das fintechs de crédito Geru e Rebel chamou a atenção do mercado por seu valuation de 1 bilhão de reais.