Totvs ganha da Locaweb e leva RD Station por R$ 1,8 bilhão

A desenvolvedora de softwares de gestão Totvs anunciou nesta terça-feira, 9, a compra da empresa de programas de automação de marketing RD Station (antiga Resultados Digitais), de Florianópolis.

A aquisição, que ainda aguarda aprovação do Cade, prevê pagamento de 1,86 bilhão de reais por aproximadamente 92% do capital social da RD Station, avaliada em cerca de 2 bilhões de reais.

Para a companhia, a aquisição significa a consolidação de sua divisão de Business Performance, essencial para seu plano de ser uma das maiores fornecedoras de tecnologias para outras empresas. “Essa aquisição é a maior transação de M&A privada de software do país e expande de forma única as capacidades da Totvs no segmento de Business Performance'', afirma Dennis Herszkowicz, presidente da Totvs.

Fundada em 2011 por Eric Santos, Guilherme Lopes, Bruno Ghisi, André Siqueira e Pedro Bachiega, a RD Station é conhecida por seu software que ajuda pequenas e médias empresas a automatizar suas estratégias de marketing digital.

Desde 2018, quando comprou a operação da startup mineira Plug, a RD oferece também a seus clientes uma ferramenta para gestão de relacionamento com o cliente (CRM, na sigla em inglês).

A empresa projeta terminar o ano com receita de 206 milhões de reais, o que representa um crescimento médio composto de 46% desde 2016. Hoje, são mais de 25.000 clientes ativos.

Com a aquisição, o atual presidente, Eric Santos, permanece no comando da empresa e terá autonomia para executar seu plano de negócios baseado no crescimento da operação e da liderança no Brasil, visão de plataforma e expansão internacional.

"A Totvs é a maior empresa de tecnologia do país, com governança máxima e capacidade financeira indiscutível. Encontramos na empresa o parceiro ideal para nos acompanhar no próximo ciclo, pois ela reconheceu o impacto que geramos no ecossistema, o valor que tem nosso produto e modelo de negócios e a força de nossa cultura corporativa'', diz Santos.

No final de fevereiro, a RD anunciou que irá investir 100 milhões de reais ao longo do ano na sua área de tecnologia e na aquisição de novos negócios. "Nossa missão é ajudar a desenvolver os pequenos e médios negócios, então estamos pensando em como podemos trazer novas ferramentas que fechem o ciclo do que uma empresa usa", disse Bruno Ghisi, cofundador e diretor de tecnologia da RD Station, em entrevista anterior à EXAME.

O anúncio acontece depois de meses de rumores de que Totvs e Locaweb estariam disputando a compra da operação da RD Station para entrar no mercado de marketing.