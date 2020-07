WEG compra controle de startup de inteligência articial

A WEG comunicou nesta quinta-feira aquisição do controle da startup BirminD, empresa de tecnologia atuante no mercado de inteligência artificial (IA) aplicada à Industrial Analytics, acrescentando que pode aumentar a participação.

“Com o fechamento do acordo, a WEG passa a ter 51% do capital social da BirminD, com possibilidade, prevista em contrato, de aumentar sua participação nos negócios futuramente”, afirmou, sem detalhar valores, apenas acrescentando que o valor pago não representa investimento relevante.