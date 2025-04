De Lisboa para o mundo: TAP Air Portugal completa 80 anos com recordes e expansão no Brasil

Oito décadas depois de sua fundação, a TAP Air Portugal segue como a principal ponte aérea entre o Brasil e a Europa. Em 2024, a companhia transportou 16 milhões de passageiros, sendo 2 milhões apenas entre as rotas Portugal-Brasil, um recorde em sua trajetória. Líder nesse mercado, a empresa reforça sua presença no país com novas rotas e iniciativas para melhorar a experiência dos clientes.

Desde seu primeiro voo comercial, em 1946, a TAP construiu um legado de inovação. Em 1961, lançou o Voo da Amizade, conectando Lisboa ao Rio de Janeiro. E, em 2018, tornou-se a primeira companhia aérea a operar o Airbus A330neo, modelo mais eficiente em consumo de combustível.

Brasil no centro da estratégia

O Brasil é um dos mercados prioritários da TAP, que opera até 95 voos semanais entre 13 cidades brasileiras (15 rotas, de Lisboa e Porto). A companhia mantém diferenciais como o programa Portugal Stopover, que permite uma parada gratuita de até dez dias em Lisboa ou Porto para quem viaja para Europa ou África.

Além disso, a empresa investe em modernização da frota, fidelização de clientes e sustentabilidade. Atualmente, 6 milhões de passageiros participam do programa TAP Miles & Go, sendo 2 milhões apenas no Brasil. A companhia também faz parte da Star Alliance – maior e mais antiga aliança global de companhias aéreas do mundo –, garantindo acesso a mais de 1,3 mil destinos globais.

Reconhecimento internacional e expansão

Os investimentos refletem na reputação da companhia. Em 2024, a TAP foi eleita a Melhor Companhia Aérea Mundial a voar para a América do Sul e África pelo World Travel Awards e, em 2025, conquistou o título de companhia aérea mais segura da Europa pelo Airline Ratings. Além disso, recebeu pelo 11º ano consecutivo o prêmio de Companhia Aérea Líder da Europa para a América do Sul.

Com um olho no passado e outro no futuro, a TAP Air Portugal chega aos 80 anos reafirmando seu papel estratégico na aviação global.