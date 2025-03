O Magazine Luiza está anunciando uma reestruturação em sua estrutura organizacional, unindo as vice-presidências de Plataforma e de Negócios e trazendo um ex-Amazon para cuidar de seu marketplace.

A decisão ocorre em um momento de crescente automação de processos e integração de inteligência artificial nas estratégias do Magalu.

O objetivo das mudanças, diz a companhia, é capturar sinergias entre tecnologia e estratégia comercial. Com isso, a varejista espera "fortalecer sua plataforma digital e consolidar sua posição como líder na digitalização do varejo brasileiro".

Com a nova estrutura, André Fatala, que tem 15 anos de experiência na companhia e já comandava áreas de Tecnologia e Cloud, passa a liderar também as áreas de Marketplace, Marketing e Ads, que estavam sob o guarda-chuva de Eduardo Galanternick.

Desde 2015 no Magazine Luiza, Galanternick liderou a expansão das vendas brutas (GMV) de R$ 2 bilhões para R$ 46 bilhões. O executivo vai ajudar na transição, mas o comunicado não revela qual será sua nova função dentro da nova estrutura organizacional.

Com essa reorganização, a estrutura se divide em duas vice-presidências estratégicas: a vice-Presidência de Plataformas – liderada por Fatala, e abrange marketplace, tecnologia, cloud, marketing e ads – e a vice-Presidência de Varejo Lojas Físicas e Logística – liderada por Fabricio Garcia, responsável pelo estoque próprio do Magalu e pela gestão logística.

Para reforçar a nova estrutura, Ricardo Garrido foi nomeado diretor executivo de Marketplace. Com nove anos de experiência na Amazon, onde liderou o marketplace e foi responsável por lançamentos como o Kindle e a Alexa no Brasil, Garrido assume a responsabilidade pelas áreas Comercial, Desenvolvimento de Sellers, Advanced Analytics e Magalu Entregas do Marketplace.

Outra novidade é a chegada de Marielle Paiva, ex-Neon e Red Ventures, que assume a nova diretoria de Growth dentro da Vice-Presidência de Plataformas. Seu foco será expandir a base de clientes e otimizar os investimentos em marketing e conversão.