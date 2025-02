Embraer triplica lucro em um ano e fecha 2024 com receita recorde

A Embraer (EMBR3) encerrou o quarto trimestre de 2024 com lucro líquido ajustado de R$ 1,093 bilhão, triplicando o resultado do mesmo período de 2023. O forte desempenho foi impulsionado pelo aumento nas entregas de aeronaves comerciais, executivas e de defesa, além da expansão dos serviços.

A receita líquida trimestral cresceu 41,3%, atingindo R$ 13,7 bilhões, enquanto o EBITDA ajustado avançou 56,6%, somando R$ 1,9 bilhão, com margem EBITDA de 13,9%. O resultado reflete ganhos de escala e maior eficiência operacional da companhia.

No acumulado de 2024, a Embraer reportou lucro líquido ajustado de R$ 2,6 bilhões, um salto em relação aos R$ 333 milhões registrados em 2023. O EBITDA ajustado cresceu 87% no ano, alcançando R$ 5,1 bilhões. A receita anual foi recorde, totalizando R$ 35,4 bilhões, um aumento de 62% em comparação ao ano anterior. Em dólares, o montante chegou a US$ 6,4 bilhões, impulsionado pelo crescimento da demanda e pelo avanço da estratégia de diversificação de produtos e serviços.

A carteira de pedidos firmes alcançou US$ 26,3 bilhões, a maior da história da empresa, garantindo previsibilidade de receitas e sustentação do crescimento nos próximos anos.

No segmento de aviação comercial, a receita avançou 25%, com a margem EBIT ajustada subindo 270 pontos-base, para 11,7%. A aviação executiva teve alta de 20% na receita, enquanto o EBIT saltou 182%, para US$ 55 milhões. Já a divisão de defesa e segurança registrou crescimento de 40% na receita, beneficiada pela venda do KC-390 para Áustria, República Tcheca e Holanda.

A Embraer também fortaleceu sua posição financeira ao reduzir sua alavancagem, aproximando sua dívida líquida de zero. Para 2025, a empresa projeta um crescimento de dois dígitos, impulsionado pelo aumento das entregas e pela expansão dos serviços de manutenção e suporte.