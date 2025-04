Como aumentei meu salário para US$ 500 mil após promoções na Meta? 'Essa é a fórmula do sucesso'

Em fevereiro de 2021, Parul Gupta, então com 26 anos, iniciava um emprego de tempo integral na Meta, na Califórnia, após um estágio de verão.

Formada em Ciência da Computação e Engenharia, ela sofria com o peso da síndrome do impostor: se via cercada de talentos brilhantes e se perguntava se realmente pertencia àquele ambiente. A insegurança afetava seu desempenho, até que uma sugestão da gerente se mostrou crucial: encontrar uma mentora. As informações foram retiradas de Business Insider.

Esse conselho foi o ponto de virada

Parul construiu uma rede de apoio com outras profissionais e mentores dentro da empresa, o que lhe permitiu transformar dúvidas em decisões estratégicas.

A primeira promoção veio no fim de 2021, ao assumir a liderança de um projeto durante a licença-paternidade do responsável anterior. A segunda, em 2022, consolidou sua posição como engenheira de nível sênior, responsável por projetos complexos, visão estratégica e articulação com várias áreas da companhia.

Essa escalada reflete o quanto habilidades de liderança e gestão podem redefinir uma trajetória profissional, especialmente em setores altamente técnicos como o da tecnologia.

Parul explica sua “fórmula do sucesso” por meio de uma analogia: o “bolo” representa as habilidades técnicas; a “cobertura”, as competências sociais e de influência; e a “cereja do bolo”, as contribuições externas, como participação em conferências e hackathons.

"Tenho visto muitas pessoas tecnicamente competentes tendo dificuldades para serem promovidas na área de tecnologia. Acho que o motivo é que eles não investiram em ter uma marca pessoal ou influência"

O salto financeiro foi expressivo: de menos de US$ 200 mil para mais de US$ 500 mil em remuneração anual — um reconhecimento direto de seu valor estratégico para a empresa.

Uma lição para quem sonha em ser líder

A trajetória de Parul Gupta é, acima de tudo, um exemplo concreto de como liderança e gestão não são atributos reservados a cargos executivos, mas sim competências indispensáveis a profissionais que desejam crescer e transformar suas realidades, mesmo em setores onde a técnica impera.

Aos 30 anos, ela ocupa um lugar de destaque em uma das maiores empresas de tecnologia do mundo — um posto conquistado com código, estratégia e influência.

