Walmart transformará estacionamentos enormes em cine drive-in

Como aproveitar o espaço enorme dos estacionamentos de seus supermercados em uma época na qual as pessoas mal saem de casa devido à pandemia do novo coronavírus? Era esse o desafio do Walmart, uma das grandes varejistas dos EUA.

A solução foi uma tela de cinema. Isso mesmo. Aproveitando que os supermercados já tinham toda a estrutura para receber centenas de carros ao mesmo tempo, a ideia foi transformá-los em grandes drive-ins.

A partir de agosto, 160 unidades da rede vão passar a oferecer o cinema em uma parceria com a Tribeca Enterprises, empresa de Robert DeNiro. Quais filmes vão passar e os horários das sessões ainda não foram anunciados, mas, segundo o Walmart, o público pode se preparar para curtir participações especiais.

“A noite para toda a família vai incluir sucessos de bilheteria, presença de cineastas e celebridades e produtos entregues diretamente nos carros dos clientes”, disse a varejista em um comunicado à imprensa.

Apesar de serem pouco comuns no Brasil, os drive-ins fazem parte da cultura americana e estão crescendo ainda mais neste momento de pandemia., que forçou o fechamento de salas de cinema. Afinal, o próprio carro é apontado como um dos lugares mais seguros para as pessoas ficarem. Daí a vantagem dos drive-ins.

E a parceria com o Walmart traz um grande benefício aos consumidores. É que se eles precisarem de algum produto, como um refrigerante bem gelado ou uma pipoca, podem fazer as compras direto no supermercado, que, inclusive, vai oferecer serviço de delivery até os carros em algumas unidades.