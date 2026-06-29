'Você quer um relógio ou ser rico?': guru do software critica trabalho remoto e jornadas mais curtas

Jason Lemkin, fundador da SaaStr: para o investidor, as startups mais competitivas exigem equipes pequenas, trabalho presencial e jornadas intensas. (Jason Lemkin/Divulgação)
Repórter
Publicado em 29 de junho de 2026 às 09h23.
Para quem deseja construir carreira no setor de tecnologia, especialmente em startups, o cenário atual exige uma decisão clara. Pelo menos é o que defende Jason Lemkin, investidor e empreendedor conhecido no Vale do Silício como o "padrinho do Software como Serviço (SaaS)" — modelo de negócios em que programas são oferecidos por assinatura e pela internet.
Em um episódio recente do podcast 20VC, Lemkin afirmou que quem busca horários mais flexíveis dificilmente alcançará os maiores ganhos financeiros do setor.
"Você não vai ganhar US$ 10 milhões trabalhando 18 horas por semana. Você ganha um relógio. Você ganha um Omega", disse. "Você quer um relógio ou quer ser rico? Façam a sua escolha."
Segundo ele, apesar de algumas pessoas conseguirem ser produtivas remotamente, sua experiência mostra que o trabalho em casa traz muitas distrações.
"No universo restrito de empresas que me interessam, elas não estão contratando pessoas que querem trabalhar 20 horas por semana de casa", afirmou.
Lemkin é fundador da SaaStr, uma comunidade voltada para empreendedores de empresas B2B (business-to-business), que vendem produtos e serviços para outras empresas.
No podcast, ele concordou com uma declaração feita anteriormente por Ryan Petersen, CEO da Flexport, que classificou o trabalho remoto como uma espécie de "fraude de colarinho branco" devido às inúmeras distrações enfrentadas pelos funcionários.
Petersen citou a própria experiência para ilustrar o argumento.
"Tenho filhos de três e cinco anos. A ideia de que eu poderia trabalhar em casa é uma fantasia total", afirmou em outro episódio do 20VC. "Tenho uma casa maior do que a da maioria dos funcionários e um escritório privativo onde posso fechar a porta. Mesmo assim, não se consegue trabalhar quando as crianças estão por perto."
Para Lemkin, no entanto, essa discussão já estaria superada. Segundo ele, as empresas que desejam liderar seus mercados — e os investidores interessados em financiá-las — já concluíram que o trabalho remoto não é sustentável no longo prazo.
"Quero equipes pequenas, muito bem remuneradas e trabalhando no escritório mais de seis dias por semana", disse. "Não tenho interesse em investir em nada diferente disso. Não é falta de empatia. É porque essas empresas vão fracassar."
Na visão do investidor, empresas mais antigas enfrentam dificuldades para se adaptar ao novo ritmo imposto pelas startups de tecnologia.
Ele citou a própria Flexport como exemplo. A companhia de agenciamento de cargas e serviços aduaneiros foi fundada em 2013 por Ryan Petersen e seu irmão, David Petersen.
"Pense bem: o Ryan comanda uma empresa antiga. Acho que ele está tendo dificuldades para modernizar sua equipe e permanecer competitivo diante do modelo atual das startups", disse Lemkin. "Ele enfrenta o dilema de não poder simplesmente substituir toda a equipe. O que fazer com as pessoas que não querem mudar?"
A defesa de equipes mais enxutas reflete uma ideia que ganha força rapidamente no Vale do Silício. Com o avanço da inteligência artificial, empresas têm buscado reduzir estruturas e burocracias para conseguir mudar de direção com mais rapidez.
Para Lemkin, a indústria de tecnologia entrou em uma fase sem espaço para modelos intermediários.
"Não existe meio-termo", afirmou. "Você quer ganhar dinheiro com sua participação acionária ou quer ganhar US$ 180 mil por ano? Essa será a sua escolha no setor de tecnologia."