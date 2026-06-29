Trump anuncia reunião com Irã, mas Teerã desmente negociações

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira que o Irã solicitou uma reunião para dar continuidade às negociações de paz entre os dois países. Segundo o republicano, o encontro acontecerá nesta terça-feira, em Doha, no Catar. Horas antes, porém, o governo iraniano havia negado que uma nova rodada de conversas estivesse prevista.

“O Irã solicitou uma reunião. Ela acontecerá amanhã em Doha”, escreveu Trump na rede Truth Social, sem fornecer mais detalhes sobre o encontro.

O Ministério das Relações Exteriores do Irã rejeitou a informação e afirmou que não há reuniões programadas entre equipes técnicas iranianas e americanas para discutir a implementação do acordo firmado após os recentes confrontos militares.

O Catar, ao lado do Paquistão, atua como mediador nas negociações que buscam encerrar a guerra entre os dois países e reduzir as tensões no Oriente Médio.

As declarações contraditórias surgem um dia depois de Estados Unidos e Irã anunciarem uma trégua temporária, suspendendo os ataques para permitir o avanço das negociações diplomáticas.

Segundo a Bloomberg, o entendimento prevê a interrupção das ofensivas enquanto representantes dos dois governos discutem os termos de um memorando de paz e medidas para garantir a livre navegação no Estreito de Hormuz.

A pausa nas hostilidades ocorreu após dias de ataques mútuos que ameaçaram o tráfego na principal rota de exportação de petróleo do mundo. Apesar do acordo, permanecem divergências sobre pontos centrais das negociações, como o controle da navegação no estreito e uma possível cobrança de taxas para embarcações que utilizarem a passagem.

Mercados acompanham negociações com cautela

A perspectiva de manutenção da trégua melhorou o humor dos mercados nesta segunda-feira, embora investidores ainda demonstrem cautela diante das incertezas sobre a continuidade do acordo.

Nos Estados Unidos, os contratos futuros do Dow Jones avançavam 0,25%, enquanto os do S&P 500 subiam 0,58% e os do Nasdaq-100 registravam alta de 0,92%. Na Ásia, as principais bolsas encerraram o dia em alta, enquanto os mercados europeus abriram sem direção única.

O petróleo Brent chegou a subir quase 2% durante a madrugada, mas reduziu parte dos ganhos com a expectativa de que o fluxo de navios pelo Estreito de Hormuz seja mantido. Ainda assim, o barril permaneceu acima de US$ 72, refletindo a cautela dos investidores diante do cenário geopolítico.

*Com AFP