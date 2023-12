Se você (ainda) não gerencia bem seus dispositivos móveis, deveria

Responda rápido: você sabe quantos são, onde estão e como são utilizados os dispositivos móveis de sua empresa? Na medida em que as rotinas de trabalho se afastam para longe de escritórios físicos centralizados, ou no caso de companhias que contam com times de campo, em logística, operações ou vendas, é possível que o controle não seja totalmente efetivo.

Mais ainda: a conexão de internet pode estar sendo aplicada para usos pessoais, que muitas vezes expõem o aparelho a situações de risco para a cibersegurança. Existem diversas soluções no mercado que ajudam as organizações a lidar com este problema. Mas as mais completas costumam ser desenvolvidas no exterior e não cobrem todas as especificidades do cenário nacional.

Foi para atender a essa dor que surgiu, há cinco anos, a Urmobo, uma startup nacional, instalada em Ribeirão Preto (SP) e que vem atuando de forma inteiramente remota para oferecer o gerenciamento de celulares e tablets. Entre os serviços estão bloqueio de acessos, monitoramento de horário de funcionamento e aplicativos, redução de custo total de propriedades, histórico de localização entre outras funcionalidades que ajudam no dia a dia corporativo.

“Nossa plataforma proprietária de gestão de ativos móveis para empresas é comercializada em três versões, que atendem desde os pequenos negócios até as corporações com milhares de dispositivos, dos mais variados setores da economia, como varejo, tecnologia, consumo e redes de ensino”, comenta Vinicius Olivério, cofundador e CTO da Urmobo. “O retorno sobre o investimento é imediato, na medida em que o consumo de dados cai, já que passa a ser utilizado apenas para atividades profissionais”.

Além disso, a área de inventário é completa e permite identificar, por exemplo, se algum modelo específico de aparelho tem maior tendência a precisar de manutenção. Reparos, aliás, podem ser feitos de forma remota, garantindo que a atividade da empresa não seja interrompida por um tempo excessivo.

O serviço pode ser contratado em planos mensais, sem tempo mínimo de permanência, e anuais, com compromisso de no mínimo 12 meses. A Urmobo também oferece treinamentos, ferramentas e suporte para empresas que precisam começar a trabalhar rapidamente com mobilidade corporativa e acelerar o crescimento do negócio.

Crescimento e reconhecimento

A estratégia da startup vem apresentando resultados expressivos. O crescimento médio é de 200% ao ano e, em 2023, a perspectiva é mais positiva ainda: 250% de expansão. A carteira de clientes abrange aproximadamente 400 companhias, com mais de 250 mil dispositivos monitorados.

“Comercializamos exclusivamente em canais parceiros, com 98 revendas e parceiros ativos, além de dois distribuidores que atendem a toda a América Latina”, relata Thiago Carvalho, cofundador e COO da Urmobo.

Recentemente, a solução da companhia recebeu o selo Android Enterprise Recomended, que lista as soluções verificadas pelo Google e que seguem rígidos requisitos empresariais em desempenho, consistência, experiência do usuário, compatibilidade com dispositivos Android e segurança. “O selo significa que o Google nos colocou entre as 15 companhias de destaque no mundo. Estamos no mesmo nível de IBM e Microsoft”, comemora Carvalho.