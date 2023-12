JBS na rota global da sustentabilidade

Com um projeto modelo em sintonia com a agenda global de sustentabilidade, transição energética e busca por matrizes renováveis, a JBS, uma das maiores empresas de alimentos do mundo, começou a utilizar o biodiesel 100% (B100) em sua frota própria de caminhões.

A iniciativa marca o início de um ciclo focado em soluções e práticas efetivas que contribuam para o cumprimento de metas de redução de gases de efeito estufa nos próximos anos, auxiliando no combate às mudanças climáticas.

O projeto abrange uma cadeia produtiva e percorre uma rota tecnológica sustentável do início ao fim porque o combustível é produzido na JBS Biodiesel em Lins, interior de São Paulo. Em um primeiro momento, o B100 será testado em três veículos da montadora holandesa DAF, referência mundial na produção de caminhões.

Originais de fábrica, os modelos DAF 530 têm tração 6x4 e uma capacidade de transporte de 74 toneladas. Eles trabalharão com dois semirreboques contêineres e farão a rota entre Lins e o Porto de Santos, no litoral paulista. De acordo com dados iniciais dos primeiros quilômetros rodados (eles percorrerão uma média de 1.200 km por dia, entre ida e volta), o consumo de combustível com o B100 é similar ao do diesel.

O objetivo imediato é avaliar a qualidade do B100 como substituto ao diesel na malha rodoviária. Com outras duas plantas – uma em Mafra (SC) e outra em Campo Verde (MT) – a unidade de Lins da JBS é uma das cinco maiores produtoras de biodiesel do Brasil, sendo líder na produção do biocombustível a partir do sebo bovino.

O projeto B100

O biodiesel gera emprego, desenvolvimento, preserva o meio ambiente. Alexandre Pereira, diretor comercial da JBS Biodiesel, destaca que o biodiesel emite até 80% menos gás carbônico do que o combustível fóssil, “Ele oferece uma série de benefícios para o Brasil. Além de ser um energético mais limpo, contribuindo para reduzir a poluição nas grandes cidades, trata-se de um biocombustível que ajuda a reduzir a dependência de importação de diesel”, diz. “Além disso, trata-se de um produto de alta qualidade, que não traz nenhum dano aos motores.”

Combustível do Futuro

Os testes com B100 na frota de caminhões estão em linha com o movimento de expansão dos biocombustíveis na matriz de transportes do Brasil. Em abril deste ano, o governo federal ampliou a mistura do biodiesel no diesel de 10% para 12%, com previsão de chegar a 15% até 2026.

O Congresso Nacional também acaba de receber o Projeto de Lei do Combustível do Futuro, que tem como principal objetivo estimular o avanço dos biocombustíveis na matriz energética brasileira.

“O biodiesel já é o combustível do presente, não somente do futuro. É uma opção já pronta para termos uma economia de baixo carbono e um caminho já traçado para uma expansão sustentável no nosso país”, afirma o diretor comercial da JBS Biodiesel.