Vender a casa e continuar morando nela? Startup quer acelerar essa ideia com microfranquias

A startup do mercado imobiliário Rooftop quer captar R$ 15 milhões para crescer o principal produto da marca, o HomeCash. Ele permite que a pessoa venda o próprio imóvel rapidamente e ainda continue morando nele por um tempo, recebendo o dinheiro da venda para resolver problemas financeiros ou outras necessidades. Se quiser, pode até recomprar a casa depois.

Agora, a empresa quer ampliar o negócio com microfranquias. Isso significa que qualquer pessoa pode se tornar um franqueado, abrindo um ponto da Rooftop na sua cidade. Com um investimento inicial de R$ 24.900, os franqueados ganham dinheiro ajudando a vender casas através do HomeCash.

Para isso, a Rooftop já iniciou uma oferta pública de R$ 1,5 milhão por meio de uma operação estruturada pelo Mercado Bitcoin (MB), plataforma de ativos digitais.

“Nosso modelo não exige grande volume de contratos para gerar resultados significativos. O ticket médio das operações e as múltiplas comissões envolvidas permitem que poucas transações já tragam um retorno expressivo”, explica Gava.

A projeção é que, em até 24 meses, o franqueado consiga um retorno médio de até R$ 50 mil por mês.

O que é o HomeCash?

Fundada em 2020 por Daniel Gava, a Rooftop tem um modelo de negócios bem diferente das imobiliárias tradicionais. O HomeCash é uma solução para quem precisa vender uma casa rápido, mas não quer sair imediatamente do imóvel.

A empresa compra o imóvel com um deságio de cerca de 20% do valor de mercado e paga ao proprietário de forma rápida;

Mesmo após a venda, o antigo dono pode continuar morando na casa por até 18 meses, pagando um aluguel de 0,5% do valor do imóvel;

Durante esse tempo, ele pode recomprar a casa ou deixá-la ser vendida para outro comprador, ficando com uma parte do lucro se o imóvel for vendido por mais do que o valor inicial.

Captação de R$ 1,5 milhão

Agora, com o novo modelo de microfranquias em andamento, a Rooftop está aproveitando uma nova rodada de captação para crescer ainda mais rápido. A empresa começou uma oferta pública de R$ 1,5 milhão, que faz parte de uma captação de até R$ 15 milhões.

“Essa primeira rodada vai ser uma ponte entre o modelo bootstrap e seed que estamos rodando há quatro anos. Queremos validar mais alguns pontos operacionais e de tração antes de buscar uma rodada maior para consolidar a Rooftop no mercado imobiliário nacional”, afirma Gava.

A captação foi estruturada com o apoio do Mercado Bitcoin. Ela será investida principalmente em três frentes: fortalecimento do time, marketing e aceleração do canal de microfranquias. A expectativa é que, com esse investimento, a Rooftop consiga expandir para até 200 cidades até o fim de 2025.

Além disso, a empresa está criando uma nova forma de captação de recursos com valores mobiliários tokenizados, o que significa que os investidores poderão acompanhar o desempenho da empresa e ser remunerados conforme os resultados. O retorno pode chegar a uma Taxa Interna de Retorno (TIR) de 30% ao ano, com uma alavancagem de até 2,8x, caso a empresa alcance suas metas antes do prazo de 4 anos.

O futuro da Rooftop

São mais de R$ 300 milhões movimentados desde a fundação da empresa em 2020. Somente no último ano, a empresa atingiu a marca de R$ 70 milhões em alocações e projeta chegar a R$ 120 milhões até o final de 2025, com estimativa de R$ 200 milhões nos 12 meses seguintes originados também via micro franqueados.